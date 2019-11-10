「絕美黑白增高鞋」嬌小女必收！終於等到Reebok X adidas最終回

▲11月11日迎來Reebok 和adidas聯名最終回，粉絲們手速要跟上。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

近期討論度極高的鞋款，莫過於Reebok與adidas推出的 INSTAPUMP FURY BOOST™，搭載兩大品牌的經典Pump 及Boost™科技，陸續發售Prototype版本、OG vs. OG系列配色吊足觀眾胃口，而今終於在11月迎來聯名最終回，壓軸登場的黑白配色增高鞋，嬌小女孩們必收。

▲Instapump Fury Boost™聯名最終回，黑白簡約色壓軸登場，NT$5,850。（圖／品牌提供）

Reebok InstaPump Fury經典鞋款已經邁入25周年，與此同時與adidas融合技術，共同打造全新的Instapump Fury Boost™，早在上個月就釋出了搭載Pump 及Boost™科技的終極鞋款Prototype版本，隨後則是代表兩大品牌的OG vs. OG系列配色，一波緊接著一波的行銷讓粉絲陷入瘋狂，終於等最終系列，黑白配色將在11月11日登場。

▲保留InstaPump Fury的分離式大底外觀，中底則以BOOST科技為功能性加持。（圖／品牌提供）

從外觀上，Instapump Fury Boost™純黑、純白兩種配色，延續了InstaPump Fury的分離式大底外觀，中底部分則以adidas的當家BOOST科技為功能性加持。「黑白配色」符合設計師Steven Smith的設計願景，回歸極簡色系，以完美的鞋身設計震撼世人眼界。不同於上次兩個系列的撞色呈現，黑白色更符合日常實穿性，男女都能輕易上腳。

性能上也不可小覷，運用Graphite碳纖維材質以及分離式大底外型，使用PUMP充氣系統取代傳統鞋面，兩大品牌的經典技術加持，待開賣時粉絲們的手速可要跟上。

▲ALPHAEDGE 4D Reflective系列跑鞋會反光，NT$10,800。（圖／品牌提供）

與此同時，adidas ALPHAEDGE 4D Reflective系列跑鞋以4D科技中底，根據不同著力的緩衝需求，強化鞋跟、中足及腳掌三個關鍵區域設計，結合潮流反光鞋面，打造與眾不同的上腳帥度。

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