新款Boost進行微重力測試　adidas首雙太空球鞋即將誕生

編輯／Duke

隨著時代的進步，球鞋的中底科技越來越厲害。近年來Nike開發出React、Joyride等緩震科技來制衡adidas的Boost，不過，adidas為了再次取得領先地位，最近宣布與國際太空站（ISS）美國國家實驗室合作，說不定在幾年後，大家就能看到第一雙在太空誕生的球鞋喔！

▲adidas與國際太空站美國國家實驗室合作。（圖／翻攝自adidas，以下同）

透過此次的合作，adidas不僅能夠在無重力下進行研究，以獲取相關的數據外，還預計運送Boost與鞋款到外太空進行測試，並嘗試能否製作出全新的中底科技。然而，adidas表示第一階段將著重於微重力（Microgravity）的產品創新，並且在今年早些時候的任務中，adidas已經成功將足球運送到國際太空站，如此一來便能夠對其進行測試，以了解在沒有重力的情況下得知球的飛行特性。

▲adidas將運送Boost與鞋款到外太空進行測試。

▲目前adidas已經成功將足球運送到國際太空站。

國際太空站美國國家實驗室計劃副總裁克里斯汀克雷茨（Christine Kretz）表示：「太空的特殊條件對發展未知事物提供了理想的環境，像微重力是唯一可以觀察到特定實驗且不會受到氣流干擾與外部支撐物將其固定條件的影響。其中，我們可以透過數量的控制，進行無法在地球測試的實驗。」

▲微重力是唯一可以觀察到特定實驗且不會受到氣流干擾與外部支撐物將其固定條件的影響。

而adidas將在未來的Space X 任務中，分送Boost與鞋款至國際太空站美國國家實驗室，並預計在2020年開始進行研究。到底adidas會不會在未來幾年推出突破性的球鞋，還請大家耐心等待相關的報告出爐喔！

此外，adidas與Prada的聯名系列，近日也正式對外公開，其中，雙方目前都已經在官方IG帳號發布預告，雖然具體的鞋款設計尚未公開，不過，據悉該聯名系列將發售2款球鞋，並且均為義大利生產，預計12月登場，而定價為美金350元（約台幣10,500元），有興趣的朋友，千萬別錯過了。

▲adidas X Prada聯名系列，預計將在12月發售。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App