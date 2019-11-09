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120萬元勞力士當VIP邀請函　JAY-Z展現何謂有錢就是任性

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編輯／Duke

史上首位身價突破美金10億元（約台幣300億元）的嘻哈歌手傑斯（JAY-Z），日前為了替自己主辦的Shawn Carter慈善基金會晚宴發出VIP邀請函，特地準備了價值美金4萬元（約台幣120萬元）的勞力士（Rolex）Daytona系列手錶以及美金300元（約台幣9,000元）的香檳。然而，一系列的誇張「炫富」表現，也讓收到VIP邀請函的人直呼：「JAY-Z處於另一個級別。」

▲JAY-Z送百萬「勞力士」當作VIP邀請函。（圖／翻攝自IG@shawncartersf、@therealswizzz、@meekmill、JAY-Z FB、黑桃王牌（Champagne Armand de Brignac、Rolex）

▲傑斯（圖右），送美金4萬元的勞力士Daytona系列手錶當VIP邀請函。（圖／翻攝自JAY-Z FB）

▲JAY-Z送百萬「勞力士」當作VIP邀請函。（圖／翻攝自IG@shawncartersf、@therealswizzz、@meekmill、JAY-Z FB、黑桃王牌（Champagne Armand de Brignac、Rolex）

▲勞力士Daytona系列手錶。（圖／翻攝自Rolex）

根據米克米爾（Meek Mill）與史威茲畢茲（Swizz Beatz）在IG發布的限時動態，2人皆收到傑斯的Shawn Carter慈善基金會晚宴邀請，其中，米克米爾表示：「我沒有開玩笑，因為JAY-Z真的送了這個當VIP邀請函」，而史威茲畢茲則讚嘆傑斯的級別就是與他人不同，並且除了手錶以外，還有一隻黑桃王牌（Champagne Armand de Brignac）的香檳。

▲JAY-Z送百萬「勞力士」當作VIP邀請函。（圖／翻攝自IG@shawncartersf、@therealswizzz、@meekmill、JAY-Z FB、黑桃王牌（Champagne Armand de Brignac、Rolex）

▲JAY-Z送百萬「勞力士」當作VIP邀請函。（圖／翻攝自IG@shawncartersf、@therealswizzz、@meekmill、JAY-Z FB、黑桃王牌（Champagne Armand de Brignac、Rolex）

▲米克米爾與史威茲畢茲皆收到傑斯的邀請。（圖／翻攝自IG@shawncartersf、@therealswizzz）

▲JAY-Z送百萬「勞力士」當作VIP邀請函。（圖／翻攝自IG@shawncartersf、@therealswizzz、@meekmill、JAY-Z FB、黑桃王牌（Champagne Armand de Brignac、Rolex）

▲黑桃王牌的香檳。（圖／翻攝自Champagne Armand de Brignac）

由傑斯所舉辦的Shawn Carter慈善基金會晚宴，將於11／15與11／16在塞米諾爾硬石酒店與賭場（Seminole Hard Rock Hotel & Casino）舉辦，而VIP邀請函正是勞力士的Daytona系列手錶。

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關鍵字：

JAY-Z, 最有錢嘻哈歌手, 勞力士, Daytona, VIP邀請函, ShawnCarter, 慈善基金會, 黑桃王牌, 香檳
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