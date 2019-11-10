超模卡拉與好友全裸現身巴黎展示櫥窗　BALMAIN新形象火辣爆棚

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@caradelevingne、@olivier_rousteing

當紅英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）與BALMAIN 創意總監Olivier Rousteing 是時尚圈中眾所皆知的超級好友，而Cara 目前已有固定交往女友、Olivier 也曾公開出櫃，兩人是純純的閨蜜之情，這次為BALMAIN 拍攝全新廣告，兩人都全裸上鏡！火辣畫面既時髦又讓人臉紅心跳～

►變身女神秘訣



近期Cara 與Olivier兩人雙雙都在個人IG上貼出最新的BALMAIN形象照，其中最火辣的照片就屬這張，兩人全裸在巴黎的BALMAIN精品店展示櫥窗中，僅用一個紙袋擋住兩人的重要部位！

且他們也將拍攝過程中，側錄的小影片一同上傳，可以看到兩人真的是一絲不掛，用心的為品牌新形象照拍攝，最後還直接開心的抱抱，尺度之大超吸睛，不過也讓人十分羨慕兩人的情誼～

在 Instagram 查看這則貼文 OLIVIER R.（@olivier_rousteing）分享的貼文 於 PDT 2019 年 11月 月 1 日 下午 1:37 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 OLIVIER R.（@olivier_rousteing）分享的貼文 於 PDT 2019 年 11月 月 2 日 下午 2:58 張貼

在BALMAIN的最新企畫形象影片中，可以看到這次的主題是Cara 與Olivier之間的Truth or Dare（真心話大冒險）小遊戲，與深夜的巴黎景象。

在 Instagram 查看這則貼文 Cara Delevingne（@caradelevingne）分享的貼文 於 PDT 2019 年 11月 月 2 日 上午 11:05 張貼

因為Olivier選擇了「Dare」，所以Cara 要求Olivier 要給自己載，騎著重型機車橫闖夜半的巴黎街頭，但是Cara忽然說自己只騎過一次！Olivier 雖露出傻眼的表情卻還是坐上了機車，兩人的互動超可愛。

在經過兩人曾經合作拍攝過的性感畫報牆時，還拿了噴漆罐開始塗鴉，寫上了CORD，代表他們英文名字的縮寫，以紀念兩人深厚的友情。

這樣瘋狂又大膽的作風，是不是很吸引人呢？看完這些形象照、概念影片，也讓人好期待未來還會有什麼新動作、新商品？這兩人的合作實在是百看不膩！

緊接著Cara 與Olivier又同步更新了IG，釋出即將上架的PUMA x CARA x BALMAIN 聯名系列宣傳影片，完全不給人喘息的空間呢～

在 Instagram 查看這則貼文 Cara Delevingne（@caradelevingne）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 7 日 上午 8:17 張貼

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