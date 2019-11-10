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超模卡拉與好友全裸現身巴黎展示櫥窗　BALMAIN新形象火辣爆棚

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@caradelevingne、@olivier_rousteing

當紅英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）與BALMAIN 創意總監Olivier Rousteing 是時尚圈中眾所皆知的超級好友，而Cara 目前已有固定交往女友、Olivier 也曾公開出櫃，兩人是純純的閨蜜之情，這次為BALMAIN 拍攝全新廣告，兩人都全裸上鏡！火辣畫面既時髦又讓人臉紅心跳～

►變身女神秘訣

▲超模卡拉與好友裸拍BALMAIN形象照。（圖／翻攝自卡拉IG）

近期Cara 與Olivier兩人雙雙都在個人IG上貼出最新的BALMAIN形象照，其中最火辣的照片就屬這張，兩人全裸在巴黎的BALMAIN精品店展示櫥窗中，僅用一個紙袋擋住兩人的重要部位！

且他們也將拍攝過程中，側錄的小影片一同上傳，可以看到兩人真的是一絲不掛，用心的為品牌新形象照拍攝，最後還直接開心的抱抱，尺度之大超吸睛，不過也讓人十分羨慕兩人的情誼～

在BALMAIN的最新企畫形象影片中，可以看到這次的主題是Cara 與Olivier之間的Truth or Dare（真心話大冒險）小遊戲，與深夜的巴黎景象。

因為Olivier選擇了「Dare」，所以Cara 要求Olivier 要給自己載，騎著重型機車橫闖夜半的巴黎街頭，但是Cara忽然說自己只騎過一次！Olivier 雖露出傻眼的表情卻還是坐上了機車，兩人的互動超可愛。

▲超模卡拉與好友裸拍BALMAIN形象照。（圖／翻攝自卡拉IG）

▲超模卡拉與好友裸拍BALMAIN形象照。（圖／翻攝自卡拉IG）

在經過兩人曾經合作拍攝過的性感畫報牆時，還拿了噴漆罐開始塗鴉，寫上了CORD，代表他們英文名字的縮寫，以紀念兩人深厚的友情。

▲超模卡拉與好友裸拍BALMAIN形象照。（圖／翻攝自卡拉IG）

▲超模卡拉與好友裸拍BALMAIN形象照。（圖／翻攝自卡拉IG）

這樣瘋狂又大膽的作風，是不是很吸引人呢？看完這些形象照、概念影片，也讓人好期待未來還會有什麼新動作、新商品？這兩人的合作實在是百看不膩！

緊接著Cara 與Olivier又同步更新了IG，釋出即將上架的PUMA x CARA x BALMAIN 聯名系列宣傳影片，完全不給人喘息的空間呢～

▲超模卡拉與好友裸拍BALMAIN形象照。（圖／翻攝自卡拉IG）

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關鍵字：

Cara Delevingne, BALMAIN, Olivier Rousteing, 全裸, 閨蜜, 性感
fashion.net

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