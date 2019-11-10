追到天菜的代價！有「運動員男友」的5個辛酸　越帥越沒安全感

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@cristiano、@paulodybala、@davidbeckham、Pinterest

身材高大壯碩、很會運動的陽光男孩，身旁往往都圍繞著許多女孩子們，職業運動員、學校球隊或是大學體育系簡直就是天菜聖地！但是其實和運動員交往不是只有全然的幸福而已～許多和運動員男友交往過的小女友們都表示，其實有時也因為男友的身分感到蠻困擾的，想對天菜主動出擊的話不妨先來看看：

＃身材太好引人注意

身為運動員，每天操體能、控制體重是家常便飯，寬寬的肩膀、胸肌、腹肌可以說是基本配備。厲害一點的，除了在平時運動、比賽現場時會有小粉絲或是學妹在場邊加油遞水，平常走在路上也超引人注意！常常會看到別的女生多瞥幾眼，所以也容易會讓人缺乏安全感。

＃參加比賽經常受傷

運動員的大大、小小比賽非常多、非常頻繁，平時練習就已經有一定的危險程度了，參加比賽時更可能因為拼命想贏而受傷，讓人每天都膽戰心驚的，小女友們也表示，運動員男友身上幾乎無時無刻都有負傷，只不過是大傷小傷的差別而已。

＃拉著你一起運動

對於身材管理很有一套的運動員男友，很可能會希望女友一起動起來，許多女孩們也都有類似的經驗呢～

＃對自己外表感到壓力大

因為男友帥氣、身材高大，一起走在路上時就會變得在意自己是否配得上對方，其實也是出自於沒有安全感，既然自己帶著男友出去時可以很風光，那麼就也會希望男友帶著自己時能夠更有面子。

＃朋友局非常多



球隊隊友、學長學弟、到處比賽結識的朋友，身為運動員朋友一卡車的多，像這樣的鐵漢男子又特別講義氣，所以女友得經常忍受男友超多的飯局，而且他還可能把朋友放得比女友前面。

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