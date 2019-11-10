吳建豪ＸVESSEL解構帆布鞋台灣有了！全球首賣螢光粉

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由吳建豪所主理的品牌xVESSEL，今年以G.O.P. Lows解構帆布鞋席捲全亞洲，因此每次發售皆被搶購一空。然而，隨著日本知名選貨店UNITED ARROWS歡慶來台6周年，這雙超夯的xVESSEL G.O.P. Lows解構帆布鞋，將攜手支線UNITED ARROWS & SONS打造聯名系列，並且還有全球首賣的螢光粉與多個配色喔！

▲UNITED ARROWS & SONS攜手xVESSEL打造G.O.P. Lows解構帆布鞋。（圖／翻攝自UNITED ARROWS）

打著「世界第一雙軟木硫化鞋」名號的xVESSEL G.O.P. Lows，此次藉由UNITED ARROWS & SONS之手，以帶有仿舊感的灰黑鞋面搭配首個全黑鞋底，來凸顯聯名款的特色，並希望能傳達「永不褪色的潮流風格」。另外，該系列也有限定款帽T提供給各位朋友購買。

▲以帶有仿舊感的灰黑鞋面搭配首個全黑鞋底製作。（圖／翻攝自UNITED ARROWS）





▲側面的外露尺寸標與抽鬚破壞效果為鞋款的最大特色。（圖／翻攝自UNITED ARROWS）





▲同時帶來限定款帽T。（圖／翻攝自UNITED ARROWS）

除了聯名款之外，xVESSEL G.O.P. Lows解構帆布鞋系列也將在台灣首次開賣，而販售的配色包括黑色、海軍藍、黃色以及全球首賣的螢光粉，單品定價部分，鞋款皆為台幣7,990元、帽T為台幣4,180元，想跟上這波解構帆布鞋風潮的朋友，都可以在11／16前往UNITED ARROWS台北大安店購買喔！

▲早已售完的黑色、海軍藍、黃色將首次登台販售。（圖／翻攝自UNITED ARROWS）





▲螢光粉為全球首賣的配色。（圖／翻攝自UNITED ARROWS）

此外，同樣於11／16開賣的還有Yeezy系列的全新鞋款Yeezy Boost 380「Alien」，其中，該鞋款採用Yeezy Boost 350標誌性的Primeknit材質與Boost中底製作，而顏色則以灰白色為主調，定價為美金230元（約台幣6,900元）。

▲全新鞋款Yeezy Boost 380「Alien」。（圖／翻攝自Stadium Good）

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