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秋冬塗抹更有感！網路激推小棕瓶一用成癮　超殺價買了才對得起自己

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▲▼網激推雅詩蘭黛小棕瓶，用了超有感 。（圖／翻攝自IG）

▲雅詩蘭黛小棕瓶網路聲量高，是許多人心中的夢幻精華液。

記者曾怡嘉 / 台北報導　圖 /翻攝自IG/esteelauder、esteelauderkr、Pinterest

說到精華液，誰會沒聽過雅詩蘭黛小棕瓶（特潤超導修護露），使用評價不僅稱霸各大美妝論壇，更是身邊友人用了絕對會回購的單品。你可能會問這瓶精華和其他的有什麼不同？除了功能成分之外，小棕瓶不僅日間塗抹，夜晚、秋冬季使用才能展現它的保養神力，選對使用時機和方法，膚質絕對好一階！

▲▼網激推雅詩蘭黛小棕瓶，用了超有感 。（圖／翻攝自IG）

網路上許多小棕瓶的萬用法，有人偏好妝前使用能讓底妝更服貼，更多人不知道的是肌膚夜間保養的重要性。雅詩蘭黛發現，抗老要有感，保養最佳時機應該在夜晚，不良的生活習慣加上猛滑手機摧殘肌膚，都會加速肌膚老化，不可不防！

許多網友分享，睡前使用超有感，滴管設計能精準取出剛好用量，淡淡的珊瑚色精華質地，抹在肌膚上能瞬間被吸收，一點都不黏膩。隔天醒來光是照鏡子就能感受到肌膚氣色的變化，自然的光澤讓人以為肌膚本來就那麼好。

►►最殺的小棕瓶在這裡

▲▼網激推雅詩蘭黛小棕瓶，用了超有感 。（圖／翻攝自IG）

除了先前提到的夜間保養，小棕瓶更是一款萬用精華，像是出國身處乾燥氣候，可以將特潤超導修護露和特潤修護60天極效安瓶混搭，若是你肌膚非常乾，也能厚敷特潤超導修護露，當作晚安面膜使用，最厲害的是還能與乳霜、其他精華液混搭，讓膚況更加穩定。

▼▼點圖超划算▼▼

▲▼網激推雅詩蘭黛小棕瓶，用了超有感 。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛特潤超導修護露，50ml，原價3,850元，「Her和她」快閃特賣2,188元。點我購買。

關鍵字：

雅詩蘭黛, 小棕瓶, 精華液, 多用途, 萬用, 急救精華液
fashion.net

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