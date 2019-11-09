秋冬塗抹更有感！網路激推小棕瓶一用成癮　超殺價買了才對得起自己

▲雅詩蘭黛小棕瓶網路聲量高，是許多人心中的夢幻精華液。

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 /翻攝自IG/esteelauder、esteelauderkr、Pinterest

說到精華液，誰會沒聽過雅詩蘭黛小棕瓶（特潤超導修護露），使用評價不僅稱霸各大美妝論壇，更是身邊友人用了絕對會回購的單品。你可能會問這瓶精華和其他的有什麼不同？除了功能成分之外，小棕瓶不僅日間塗抹，夜晚、秋冬季使用才能展現它的保養神力，選對使用時機和方法，膚質絕對好一階！

網路上許多小棕瓶的萬用法，有人偏好妝前使用能讓底妝更服貼，更多人不知道的是肌膚夜間保養的重要性。雅詩蘭黛發現，抗老要有感，保養最佳時機應該在夜晚，不良的生活習慣加上猛滑手機摧殘肌膚，都會加速肌膚老化，不可不防！

在 Instagram 查看這則貼文 에스티 로더 공식 인스타그램（@esteelauderkr）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 17 日 上午 1:51 張貼

許多網友分享，睡前使用超有感，滴管設計能精準取出剛好用量，淡淡的珊瑚色精華質地，抹在肌膚上能瞬間被吸收，一點都不黏膩。隔天醒來光是照鏡子就能感受到肌膚氣色的變化，自然的光澤讓人以為肌膚本來就那麼好。

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除了先前提到的夜間保養，小棕瓶更是一款萬用精華，像是出國身處乾燥氣候，可以將特潤超導修護露和特潤修護60天極效安瓶混搭，若是你肌膚非常乾，也能厚敷特潤超導修護露，當作晚安面膜使用，最厲害的是還能與乳霜、其他精華液混搭，讓膚況更加穩定。

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