陳柏霖低調認愛緋聞女友庭萱　神隱當藝術總監「比演戲累」　

▲陳柏霖以(A)NOWHEREMAN藝術總監身份出席活動，談與演員的差異。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

藝人陳柏霖近期鮮少曝光，全將精力投注在潮流品牌(A)NOWHEREMAN上，於今（8日）以藝術總監的身份，出席與HILLTOP的聯名發佈會，談及演員和創作者的差別，陳柏霖有感而發，「演員是別人的角色，但是做服裝品牌是我自己的角色。」

(A) NOWHEREMAN攜手HILLTOP聯名推出全新企劃「GREY WALL」，以空氣污染造成生活周遭灰濛濛為概念，向大眾提出環保議題，談及品牌理念，陳柏霖表示，「最近開始以身作則吃素，其實也沒有特別的原因，只是會對環境友善一些。」

▲陳柏霖攜手HILLTOP聯名推出「GREY WALL」企劃呼籲環保。（圖／品牌提供）

好久不見的陳柏霖，依舊留著中分長髮，穿上品牌主打的戰術背心，「這件是喜歡機能性朋友會愛的單品，除了可拆式羽絨，還搭配了兩個包包，所以出門不用多帶包。」隨後還打趣補充，「最近應該會常看到我穿這件，不要以為我沒洗衣服，我有很多。」造型看似繁瑣，不過陳柏霖表示，「私下打扮5分鐘內就可以出門，要一點造型的話15分鐘也能解決。」

▲TACTICAL VEST戰術背心搭載可拆羽絨，NT$8,690。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

被問及投入服飾和演員的最大差異，品牌藝術總監陳柏霖有感而發，「真的差很多，演員就是人家幫你準備好一切，投入情緒就好了，但是設計服飾需要半年到一年的長期準備，不過這才是我自己的角色。」而後免不了提到最近盛傳的緋聞女友Popu Lady成員庭萱，陳柏霖保守回應，「都有把服飾給周圍朋友穿，她當然也有。」

▲(A)NOWHEREMAN進駐A11快閃， 可近距離欣賞9款設計單品。（圖／品牌提供）

(A)NOWHEREMAN即日起11月14日成立A11期間限定店，此次共推出9款設計，將空污「GREY WALL」納為靈感，單品以技能型結合HILLTOP山頂鳥擅長的羽絨服立體剪裁技術，正如陳柏霖上身的戰術背心，以可拆羽絨搭配德國專利磁力扣具，一秒就可輕鬆脫下，另外也提供半截式hoodie與全身式飛行員連身服，是陳柏霖私下搭機的最愛單品，民眾也可以來快閃店一睹為快。

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