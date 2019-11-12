韓星寶寶藍髮氾濫　IU回歸巡演改用「星光紫」新髮色電翻粉絲

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今年入秋以來，許多韓星都紛紛染上了「藍色」系髮色，也包括了IU在內！IU在宣佈將釋出第五張迷你專輯時，所貼出的「柔霧寶寶藍」髮色形象照，仙氣滿點的模樣美得讓人屏息～然而IU在從11月開始的回歸巡演中又換了髮色！這次則是以散發銀河光芒的「星光紫」亮相，配上演唱會中賣力的模樣實在是電翻粉絲！

►女神變美秘密



▲IU 新專輯仙氣藍髮造型。（圖／翻攝自Twitter@IUSunbaenim、IG@dlwlrma）

IU這頭星光紫髮色層次萬千，不同的燈光下呈現的色澤也不同，仔細看的話可以發現，IU 頭頂的髮色比較偏向極淺的霧灰色，銀白色的基底色中染上了柔霧紫色，漸層的方式也製造了挑染的個性感，還添加了些粉色調，看起來更加適合IU的溫柔甜美～

▲（圖／翻攝自Twitter@TwiceIULand、@chatshy）

在演唱會的某幾套造型中，可以看到IU 戴上了波浪長捲髮的接髮髮片，採用的是比較亮眼的紫色，讓整體層次感更加鮮明，銀白的色澤與粉紫色互相輝映，真的有像是銀河般波光粼粼的感覺呢～

▲接上長髮看起來氣勢十足，演唱起來也更加賣力。（圖／翻攝自Twitter@jbrdtssi、@iubiscuit）

如果下半年還沒決定做什麼新造型，寶寶藍色也尚未染下去，那麼就跟著女神IU 一起染漸層「星光紫」，能夠襯出雪白的肌膚，又能成為冷颼颼灰暗的季節中最亮眼的一顆星！

▲IU綁包包頭，空靈的氣息無法擋～（圖／翻攝自Twitter@archives_iu、@_9sxjy）

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