The North Face 30周年限量系列　用6面「國旗」紀念人類首次穿越南極

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1989年7月，由美國、日本、蘇聯、英國、法國、大陸等6位隊員組成的國際考察隊，為了呼籲環境和平的重要性，進行了世界上第一次狗拉雪橇穿越南極的任務，而在經過30個年頭後，以戶外機能聞名的品牌The North Face，便以此為主題帶來30周年限量系列，一起來看看相關設計吧！

▲世界上第一次狗拉雪橇穿越南極的任務。（圖／翻攝自Goldwin Japan）

此次的30周年主題限量系列，一共帶來3款單品，分別為大衣、Fleece外套以及T-Shirt，而在設計的部分，每款除了有當年探險隊的「Trans Antarctica Expedition」標誌與The North Face Logo之外，還加入了6面國旗以代表各隊員的國家，其中，大衣使用了回收再製的尼龍搭配Gore-Tex材質製成；Fleece外套則是以用過的PET材質寶特瓶為原料製成，而這也是The North Face為了降低對地球的傷害做出的努力。

▲使用了回收再製的尼龍搭配Gore-Tex材質製成的大衣。（圖／翻攝自Goldwin Japan）





▲Fleece外套是以用過的PET材質寶特瓶為原料製成。（圖／翻攝自Goldwin Japan）





▲T-Shirt主要以有機棉製成，並且胸前的圖片為30年前的國際考察隊。（圖／翻攝自Goldwin Japan）

The North Face 30周年主題限量系列，預計將於11／15在Goldwin Japan限量發售，而單品定價分別為大衣日圓77,000元（約台幣21,600元）、Fleece外套日圓35,200元（約台幣9,900元）、T-Shirt日圓7,150元（約台幣2,000元）。

此外，The North Face日本限定支線「紫標」攜手Dr. Martens打造的「9 Tie Boot」聯名系列，同樣是近期令人期待的單品之一。

▲The North Face「紫標」攜手Dr. Martens打造的「9 Tie Boot」聯名系列。（圖／翻攝自nanamica.com）

這次一共帶來黑、米2色的靴子，並且還在鞋帶頭、鞋舌以及後跟拉環注入紫色以呼應紫標的色調，而材質部分則是採用麂皮搭配鞋後跟的皮革製成，其中，鞋子內部還加入了一層薄膜使得鞋款具備防水功能。該系列目前已於11／9在nanamica.com官網發售，定價為日圓36,000元（約台幣10,080元），有興趣的朋友，千萬別錯過！

▲在鞋帶頭、鞋舌以及後跟拉環注入紫色以呼應紫標的色調。（圖／翻攝自nanamica.com）

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