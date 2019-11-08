天秤座邱澤超會勸敗「猶豫就都買」　巨蟹座郭雪芙認是務實冷靜派



▲天秤座的邱澤與巨蟹座的郭雪芙，購物理念大不同。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

邱澤、郭雪芙、吳念軒今（10／8）受邀擔任BOSS微風南山店開幕嘉賓，恰好3人最近感情狀態皆成焦點，吳念軒認與吳心緹是會互相關心的朋友，邱澤對「張鈞甯題」表現大方。由於該牌正裝出名，被問到會不會想送張鈞甯一套？邱澤先是表示：「不知道她穿不穿西裝耶。」隨即讚「不過她應該滿適合的。」

▲邱澤、郭雪芙、吳念軒受邀出席BOSS微風南山開幕活動。（圖／品牌提供）



邱澤、郭雪芙穿著BOSS與300年歷史瓷器品牌Meissen合作的限量假日系列現身，邱澤穿的黑色正裝有動物刺繡點綴，郭雪芙穿的絲質襯衫，近看也有非洲獅、豹、大象、犀牛、水牛共五種動物，兩人都認為超可愛，且都最愛水牛。邱澤大讚：「正式的剪裁有活潑元素，圖案很好看！」

▲邱澤、郭雪芙都愛BOSSＸMeissen的動物圖騰，點名特別愛其中的水牛。（圖／品牌提供）



搶先逛新品，邱澤、郭雪芙兩人購物理念卻大不同。天秤座的邱澤遇到「猶豫不決」情況時，他顯得霸氣一些，喊話：「都買！」巨蟹座的郭雪芙則認自己是「務實理智派」，表示：「當下不會買，如果隔天還在想它的話，就會回來買。」

邱澤解釋自己是不想浪費時間，他說：「因為如果事後回去之後才在後悔，當時沒有買、當時怎樣怎樣，又要跑一趟，就要花兩倍的時間在同一個東西上！」更提醒：「當你很喜歡，或是當你有一點點感覺，或是猶豫不決的時候，或是兩樣東西猶豫不覺，那就兩個都買！」並透露「西裝10幾萬」也可以直接敗，會買愛買與勸敗功力都了得。

▲邱澤愛買也超會勸敗。（圖／品牌提供）



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郭雪芙表示若有猶豫，她會「給自己一段冷靜期。」但女生難免衝動購物，她表示：「有時候妳只會穿一次，就沒有再穿過。還會想『我當時到底怎麼會買這個呢？』」但是如果很喜歡一個東西，她也會二話不說就買了，端看當下喜歡程度，但她表示萬元以上的東西「通通都要想想」。

▲郭雪芙自我剖析購物時是「務實理智派」。（圖／品牌提供）