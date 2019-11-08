金魚腦不笨！研究證實：忘東忘西的人，其實是天才

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你也會時常出現忘東忘西的狀況嗎？一點點小事卻記不住，然後被別人碎念嫌棄，其實健忘不是缺點更不是笨，日前就有研究針對這一現象做出解釋，原來忘東忘西的人才是最聰明的，委屈了這麼久終於還給我們公道啊！

▲健忘看似是一個毛病，但是研究顯示忘東忘西的人比起常人更聰明。（圖／翻攝自unsplash）

健忘的人會選擇性記憶

日前The University of Toronto研究教授Blake Richards表示，健忘的真正目標是一種「記憶優化」的過程，也就是健忘的人會選擇重要的事情去記憶，而一些瑣碎的生活小事就不會進入腦海佔空間了。

而他們也往往成為工作上的佼佼者，因為健忘，讓他們能夠擁有更高的集中力去工作，也不容易在工作上出錯，這也難怪有些生活白癡可能是工作上的強人呢。

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▲選擇性記憶其實是一種大腦的本能反應，能夠記下真正有用的事情。（圖／翻攝自unsplash）

健忘的人更聰明

從剛剛的研究就能得知，健忘的人會自動安排腦海中記憶的順序，選擇性記下他們認為重要的事情，其實這樣的生理反應就代表了他們比起一般人聰明。

研究人員也認為，人們會隨生活情境的不同改變頭腦運作的方式和順序，或許我們會發現，健忘的人其實反應能力不一定慢，而且往往有他們記得清楚的事情，並且在適當時候發揮作用。所以根據Blake Richards的觀點，這類健忘的人們，是為了讓社會的運作更加良好，他們是相對聰明的人。

或許健忘也是天才的一種，他們擁有不同的邏輯思維，現在你也相信自己是聰明人了嗎？下次再有人罵你健忘時，不妨翻出這篇報導好好平反一下噢。

▲健忘的人其實是天才的一種，好好善用自己忘東忘西的特質吧！（圖／翻攝自unsplash）

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