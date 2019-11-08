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舒淇「瀏海長到鼻」扮安娜貝爾　網評：1985的江蕙

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▲VALENTINO北京發表高級訂製大秀。（圖／VALENTINO）

▲（左起）舒淇與VALENTINO創作總監Pierpaolo Piccioli合照。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

舒淇昨（11／7）出席VALENTINO（范倫鐵諾）在北京發表的高級訂製大秀，她難得現身，但妝髮讓人不忍直視，「瀏海長及鼻樑中」，隨時隨地都遮住雙眼的狀態，讓網友嚇翻，不少人認為乍看有像江蕙的Fu，更有網友狠評「這已經不是陰溝裡翻船，根本鐵達尼號式船難」。

▲VALENTINO北京發表高級訂製大秀。（圖／VALENTINO）

▲舒淇穿VALENTINO白色禮服，本應該散發女神氣勢，沒想到瀏海壞了一鍋粥。（圖／品牌提供）

向來是時尚資優生的舒淇，這回真的狠狠摔一跤！超長瀏海、超長辮子的髮型，被認為頗有「安娜貝爾」的風格，有人笑言是為了呼應萬聖節，也有網友留言「造型師心情不好嗎？」、「只有二次元cosplay才有需要把瀏海弄成這樣啊！！！」，妝髮造型讓大部分網友難認同，

不過仍然有網友認為是個不錯的嘗試，理性表示「髮型雖然還有進步的地方，但反而帶出不同氣質的舒淇」、「還是覺得她美呆了！嘗試看看其他的型本來就很棒」。

▲VALENTINO北京發表高級訂製大秀。（圖／VALENTINO）

▲過長的瀏海，也難怪舒淇看遠方的視線明顯感覺吃力。（圖／品牌提供）

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VALENTINO此次以「Daydream追夢拾光」理念，發表高級訂製北京系列，除了端出45套全新的高級訂製服作品之外，還同步開幕三里屯旗艦店，相當盛大。

▲VALENTINO北京發表高級訂製大秀。（圖／VALENTINO）

▲VALENTINO在北京盛大舉辦高訂秀與新店開幕活動。（圖／品牌提供）

關鍵字：

VALENTINO, 范倫鐵諾, 劉亦菲, 舒淇, 時尚穿搭
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