一招變美／鄧紫棋狂推「最強保濕面膜」高CP值超便宜！敷完肌膚滑嫩又透亮

▲小天后鄧紫棋不僅歌唱事業風生水起，這幾年更是瘦身有成，讓粉絲狂問瘦身、保養秘訣。（圖／翻攝鄧紫棋 IG&微博，以下同）

記者張毓容／台北報導

憑著高亢嗓音和創作能力，香港女星鄧紫棋人氣不斷攀升，強勁實力備受肯定，也被許多人視為華人音樂圈新一代小天后。不僅在歌唱事業上很全能，這一兩來瘦身有成的她也時不時化身美妝博主，大方分享自己的瘦身秘訣和菜單，連同她那讓人超羨慕的零毛孔水嫩好肌膚保養祕訣也都一一公開。

除了曾在網上掀起一波風潮的「蜂蜜水洗臉」，鄧紫棋還有一個神奇保養秘技，不只讓她直呼是「史上最強的保濕面膜」，重點是使用起來非常便宜又很簡單，CP值無敵高！

▲先前為工作飛到加拿大，因氣候太乾燥導致肌膚出問題，她因此學到了讓她大讚神奇的「保濕面膜」敷臉法。

鄧紫棋年初為了工作曾飛到加拿大，因為當地氣候實在太乾燥，她說自己肌膚一下子沒辦法適應，導致連續脫皮好幾天，「我的皮膚變成了72歲的老太太，又敏感又脫皮，實在太恐怖了！」她緊急跟皮膚科醫生求救，結果醫師就告訴她這個非常簡單的方法，持續做了幾天後，鄧紫棋的肌膚不僅恢復狀態，居然還比來加拿大前還要好「我的肌膚現在超級無敵滑！」

▲鄧紫棋示範「最便宜的保濕面膜」，只需要一罐凡士林加紗布就可以完成。（圖／翻攝鄧紫棋小紅書，以下同）



讓鄧紫棋大讚太神奇的「保濕面膜」，使用起來真的超簡單，只需要準備一罐凡士林和乾淨的紗布，再跟著以下步驟就能輕鬆達成。

Step 1：首先，在卸妝清潔完肌膚之後，在臉上塗上一層薄薄的凡士林。

Step 2：用清水沾濕紗布後，避開眼睛將濕的紗布貼上肌膚覆蓋全臉，就像是把紗布當作面膜一樣。除了紗布外，也可以像鄧紫棋使用的是先前分享「蜂蜜水洗臉法」時就有介紹過的洗臉巾。

Step 3：敷了30分鐘後把臉上的紗布拿下來，再用一塊新的洗面巾或紗布沾濕後，把臉上多餘的凡士林擦掉。擦拭時不要太大力，以免反而拉扯傷害肌膚，臉上留有少量凡士林是OK的。

鄧紫棋強力推薦大家一定要試試看，「這真的是太棒了！」她說原本肌膚超敏感的那幾天，連本來在使用的護膚品都停用了，就是靠這個方法救了她，而且還是她用過「最便宜的面膜！」光看她敷完後臉上亮到不行的水潤光澤，就讓人想力馬來實行。

但她也提醒，因為這個「凡士林面膜」的保濕能力強到連醫生都說不能每天用，不然反而容易冒痘痘，所以就算在特別乾燥的地區，也不要天天用，一個禮拜3次就差不多了。

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