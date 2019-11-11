其實娜娜不輸古力娜扎　整形醫生的「完美側顏」標準，山根、下巴才是重點　

還記得歐陽娜娜之前出席活動被拍到與古力娜扎同框，整個被酸側臉線條輸慘嗎？古力娜扎來自新疆維吾爾族的深邃五官，對比娜娜嬰兒肥、較為扁平的五官被網友酸也差太多！

但換個拍照角度，這張生活照中除了娜娜還有點稚氣未脫的感覺之外、其實單看五官，差異就沒有上一張大！而歐陽娜娜最近分享一張生活照，也因為角度的關係、被網友說去整形了？一起看看吧！

就是下面這張跟朋友一起的合照，鼻尖與山根變得更為立體、下巴線條也更纖細，被網友說好像去做了微整一樣！對比右邊之前的照片，也可以看到山根、下巴都變高了，整個臉型也變得更精緻！

不過其實娜娜自拍時，由上往下的角度很容易讓下巴看起來偏短、偏圓，另外右邊的自拍有往側偏一點，下巴又看起來比較纖細，連娜娜也因為側臉線條被酸成這樣，到底完美側臉的標準有哪些？一起看看整形醫生對於好看的側臉有哪些標準？

＃整形醫生臉型標準1：五官要四高三低

整形醫生判斷五官立體的依據就是四高三低，指的是在臉中有四高：額頭、鼻尖、唇珠，下巴，另外三低：兩眼之間、鼻下人中、唇部下方，有這樣的標準比例的人五官都會非常立體深邃、連額頭都非常飽滿！

＃整形醫生臉型標準2：PN平面標準

另外一個評斷臉型與五官的依據就是PN平面標準（也稱為PN線），指的是側面從眉尖山根處向下拉至下巴形成的直線，根據這條線通過鼻子下的點為標準，可以將臉型分為：

直面型：鼻下點穿過線，以整形醫生觀點來說是較標準的長相。

凹面型：鼻下點在PN線後面，容易有下顎較突出、顯得嘴內縮的問題。

凸面型：鼻下點在PN線前面，一般容易有凸嘴、下巴後縮的問題。

＃整形醫生臉型標準3：鼻、嘴、下巴「美容線」

最後就是一個簡單的看法，以鼻、嘴、下巴三點連成一線，也是整型醫生的觀點中側臉好看的標準，這樣的三點線條也有「美容線」的說法，表示五官的間距都剛剛好，是標準的美女長相！

文／美人圈 圖／翻攝自weibo@網紅趣聞、@歐陽娜娜、@我是娜扎、IG@nanaouyang、@goyounjung

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