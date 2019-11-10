今年秋冬韓妞最愛的5款「絲絨霧感」髮色　低調霧藍、青棕色超顯白又氣質

除了換髮型，髮色也是近年很重要的搭配重點之一～而今年秋冬不能不知道的趨勢就是「絲絨霧感」髮色！這種髮色因為不用漂但又可以呈現出超美的的絲絨霧感，所以大受韓妞歡迎！趕快來看看今年那些必染的「絲絨霧感」髮色吧！

＃蜂蜜茶色

第一款就是很常見的蜂蜜茶色～女孩們不用怕染起來會很亮、很台，因為它雖然是亮色系，卻添加了一點點的橘棕色在裡面，帶有一點點橘色調的個性，棕色則是顯溫柔氣質，中和在一起就是一款可帥氣可溫柔的髮色～所以韓妞超級愛！而且也不用擔心會亮到不敢去上班上學～

＃青霧棕色



應該很多女孩知道亞麻色，但是這款青棕色其實才是今年的大勢絲絨感髮色啊！除了在棕色中帶有一點青調，很有混血感之外，因為偏冷色系，所以染起來也非常顯白～雖然染這色仍然會有一點點褪色，但是褪完之後會是非常好看、帶著亞麻綠感的冷棕色！

＃絲絨午夜藍



這款髮色非常適合想要染藍色、冷色調，但又不想要漂髮的女孩！他在室內會是一個低調的霧藍黑色，在室外就是非常漂亮的深藍紫色，想要染特殊色但又不想要太浮誇的人這款髮色非你莫屬～但如果想要有明顯的藍感，可以請設計師使用褪色（將髮色染黃）的方式，這樣藍色會更明顯～

＃絲絨深銅色



這款髮色也是最近在韓妞ig上非常火紅的一色，帶有一點楓糖暖色系和玫瑰粉冷色系，所以在陽光下會帶有一點粉棕色的髮絲光，不只很亮眼，對於黃黑肌來說也非常顯白！

＃絲絨霧奶茶



這款髮色跟第一款蜂蜜茶有點像，但是兩者的差別在於偏橘跟偏黃！因為奶茶色是解於白色跟金褐色中間的顏色，所以這款絲絨霧奶茶色在室內時是很顯氣質的金褐髮色～而到室外就會帶有金黃色的髮絲光，尤其適合秋冬染～搭配上深色系的冬裝，讓霧奶茶髮色成為重點，整個人潮度更是乘以2倍！

文／美人圈 圖／翻攝自tukimgus.pw、小紅書@萌兒youm、@太宇在南昌、@一只C、IG@hyanggggg、@hongjiwu、@160.2h、@suyeon_33

【延伸閱讀】

熱搜5位韓國大勢「初戀系女星」髮型範本！李娜恩、辛睿恩爆紅關鍵在這款髮型！(beauty美人圈)

2019秋冬流行髮色，IU霧藍紫、子瑜牛仔海軍藍髮色韓妞瘋問！可漂可不漂、藍中帶霧灰感，染完超仙超顯白！(beauty美人圈)

碎髮剪對根本換張臉！髮型師解密不同臉型「整形髮際線」小臉關鍵，微禿女孩必學修剪法！(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。