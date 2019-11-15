fb ig video ETtoday search mobile

眼妝依「眼距」調整重點　速成精緻小臉，一掃銳利老態

> >

眼妝細節好多，怎麼畫都顯髒又腫泡，好難掌握！其實除了暈染技巧，根據眼型與「眼距」調整眼妝重點，也很關鍵！不論你的眼距是寬或窄，這篇都能幫你輕鬆抓到適合的眼妝重點，幫你速成韓妞無辜眼妝，視覺還顯臉小精緻呢！

▲眼妝教學。（圖／美人圈）

＃寬眼距

時尚界、藝人中很多都是寬眼距美女，通常是越看越耐看、非常有個人特色的類型。不過缺點是，當素顏或是眼妝重點有誤時，很容易給人無神、沒精神的錯覺。

眼妝技巧1：眼影、眼線拉長眼型

因此，寬眼距的眼妝重點在於「創造眼神」！眼線建議從眼頭下筆、眼尾做拉長，來勾勒出眼神。（如右圖）

▲眼妝教學 。（圖／美人圈）

眼影部分則建議「大面積、長型」暈染，這樣既能縮短雙眼距離，又能營造出神秘、撩人的魅力氛圍。

▲眼妝教學 。（圖／美人圈）

眼妝技巧2：眉毛長、有弧度

眉毛是寬眼距妝容關鍵！短粗的眉毛會讓臉看起來更圓、更寬（左下圖）

▲眼妝教學 。（圖／美人圈）

畫眉毛時，可以讓眉頭稍微多向前暈染一些，眉峰弧度稍微明顯。這樣既能透過眉毛調整眼距，視覺上五官自然內縮變精緻，還能達到瘦小臉的效果唷～

▲眼妝教學 。（圖／美人圈）

眼妝技巧3：畫上下睫毛

睫毛刷得好，眯眯小眼也能放大10倍！特別注意的是，我們刷睫毛容易忽略去刷「下睫毛」，但下睫毛刷得翹開花，眼睛的放大、精緻效果才會超明顯唷！

▲眼妝教學 。（圖／美人圈）

＃窄眼距

除了本身眼睛距離近，如果山根高、鼻子長、再加上眼形細長，都會讓五官看起來較擠，相對銳利顯老態。

眼妝技巧1：眉毛、眼線短一些

如下左圖，因為眉毛較長、鋒利，搭配上窄眼距就會看起來兇；但如果畫上右圖的柔和、略短眉型，給人的感覺就相對溫柔許多。另外，為呼應眉毛，建議可以選擇「無辜圓眼線」，避開鋒利的拉長眼尾，避免給人太強勢、不好相處的感覺。

▲眼妝教學 。（圖／美人圈）

眼妝技巧2：拉開眼頭

眼距太窄，就讓我們透過眼妝拉開雙眼距離吧！

▲眼妝教學 。（圖／美人圈）

STEP1：眼線不畫眼頭，從中段開始畫。這樣可以降低窄眼距的銳利感，眼睛看起來圓潤、無辜，自然就會散發軟萌好相處的氛圍。

STEP2：縮小眼影面積，讓眼妝範圍接近「圓型」，兩眼的距離也會被自然拉開。

STEP3：眼下臥蠶提亮，眼睛看起來更水靈靈～

▲眼妝教學 。（圖／美人圈）

眼妝技巧3：鼻影調整

畫鼻影時，要特別記得不論是陰暗面還是打亮色位置，都「不要一條線畫到底」。透過分段式的修容鼻影，才會讓鼻子看起來自然挺拔，避免很假、妝髒唷！

▲眼妝教學 。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自微博＠關曉彤、IG@sqwhat、@espoir_makeup、@colajamie、@bbomni、@etudehouseofficial

【延伸閱讀】

【眼妝教學】眼影蜜這樣畫不腫泡！眼影蜜眼妝技巧＆2步驟教學，初學者也能輕鬆畫出精緻、不髒的漂亮眼妝！加碼眼影蜜推薦(beauty美人圈)

整容級「鼻影技巧」教學！蒜頭鼻變窄變挺、山根長高，簡單刷出深邃五官！加碼修容刷具推薦(beauty美人圈)

上妝用美妝蛋、粉底刷、海綿妝感大不同！解密不同工具畫出什麼妝感、適合哪種膚況～(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

化妝, 眼妝, 眼影, 眼影教學, 眼距
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

4種跡象表示他不會喜歡你　別再傻傻當「愛情工具人」

4種跡象表示他不會喜歡你　別再傻傻當「愛情工具人」

長不大「幼稚鬼」星座男Top 3 ！射手愛討抱、牡羊成熟留給外人

長不大「幼稚鬼」星座男Top 3 ！射手愛討抱、牡羊成熟留給外人

2019最後的水逆！水瓶、魔羯、射手、天蠍如何避開衰運？

2019最後的水逆！水瓶、魔羯、射手、天蠍如何避開衰運？

你不知道的6種蜜粉神用法！一秒解決油頭還能變睫毛打底膏 11月繼續懶在家追劇！6部韓劇推薦　河智苑女神新作《巧克力》準備開播 一檔韓劇換一個男神　3星座女孩是「花心系」 DARPHIN年度禮盒將精露、小粉紅全打包　耶誕花圈限量400個只送不賣 眼妝依「眼距」調整重點　速成精緻小臉，一掃銳利老態 談戀愛狂吵架！「3大怨偶星座」水瓶 X 天蠍管不住只能分道揚鑣 別以為老氣，讓開襟羊毛衫變得時髦的穿法，只要一個動作

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面