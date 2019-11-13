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韓妞夯的「內彎C字捲」自己也能用！髮型師4步驟教學髮根蓬鬆、髮尾彎出超美弧度

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近年南韓吹起一股內彎風潮，不管是什麼髮型幾乎都要加上內彎的捲度～所以小編今天就要分享南韓設計師的內彎整理教學，即使手殘黨也可以輕鬆讓髮根變蓬鬆、捲出漂亮c字捲髮尾！

▲C字彎整理方法。（圖／美人圈）

內彎整理 STEP 1：頭髮分區＋髮尾上電棒

▲C字彎整理方法。（圖／美人圈）

首先將頭髮分區，這樣在捲髮尾時比較好整理，捲度也會比較平均，不容易失手；且髮根也會比較蓬鬆！將頭髮左右分一區後，再將左右兩側的頭髮各分成上下兩區，總共分4區～接著將每一區的頭髮髮尾都以電棒捲成c字卷～如果是細軟髮女孩，建議電棒捲完之後可以先上髮捲（STEP 2），這樣能讓捲度維持比較久，頭髮也不容易毛躁～

內彎整理 STEP 2：髮尾上髮捲

▲C字彎整理方法。（圖／美人圈）

接著就是將四區的髮尾都捲上大號髮捲～在上半部兩側的髮捲高度可以捲高一點，這樣不僅可以讓扁塌的髮根蓬鬆，整體髮型也會比較有層次！

內彎整理 STEP 3：吹風機吹整

▲C字彎整理方法。（圖／美人圈）

接著就是拿出吹風機，在每一個髮捲上吹5-10秒～這一步可以讓捲度固定，髮型比較不容易走鐘XD不過使用吹風機時記得不要靠髮尾太近，才不會造成髮尾損傷斷裂！

內彎整理 STEP 4：髮捲定型

▲C字彎整理方法。（圖／美人圈）

吹風機固定髮尾Ｃ字形狀之後，先停留3秒鐘，再將髮捲一一拆下！這樣就可以讓髮尾的捲度更持久，細軟髮也不會一出門頭髮就塌掉！

內彎整理 STEP 5：完成

▲C字彎整理方法。（圖／美人圈）

這樣就完成超簡單的居家內彎整理啦！女孩們趕快學起來，就可以不花錢也擁有超夯的c字捲髮尾啦！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@suyeon_33、@you_llim、@aah_jj

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型, 捲髮, 電棒捲, 髮捲, C字捲, 髮尾
fashion.net

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