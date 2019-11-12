「糖果彩妝」色調激美！Colourpop聯手PONY大神　九宮格眼影CP值超高

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@colourpopcosmetics、＠ponysmakeup、Colourpop官網

南韓美妝大神PONY除了個人品牌PONY EFFECT，旗下還有一個美妝品牌「BITTI」，這次BITTI 找來了歐美彩妝品牌ColourPop 合作推出了聯名系列，品項包括了最生火的9宮格眼影盤，還有腮紅、打亮與唇彩，粉色糖果主題搭配雷射感包裝超可愛！彩妝走少女最愛的粉嫩、橘黃色調，女孩們怎能不心動？

▲女神變美秘密



＃Bitti x Colourpop collection，90美金（約NT＄2,740）

有預算的話真的推薦將Bitti x Colourpop 的聯名系列全部包下來！全系列商品的SET中包含一盤9色眼影、四色眼影組、五顆頰彩，還有三支液態唇膏！總共加起來不到三千塊，算算十分划算！每一個顏色都超美又實用，小朋友才選擇，全都包了吧～

＃Candy Button Shadow Palette，15美金（約NT＄455）

這次聯名中超亮眼的單品9色眼影盤，光是超可愛的包裝就夠生火，裡頭的眼影配色以粉、橘、紅棕色系為主，如果是韓系女孩們看到這配色肯定眼睛一亮，非常適合秋冬，沒有一個是廢色啊！

不過令人意外的是，歐美女孩們也超愛！ColourPop 本身的彩妝粉類產品發色度都表現非常好，顏色都很飽和，亮片色也夠閃，能夠輕易地畫出濃豔歐美妝。

＃Sweetener lip bundle液態唇膏組，22美金（約NT＄610），一支8美金（約NT＄245）



霧面的液態唇膏共推出三色，三個顏色都相當適合亞洲人的膚色，日常都能輕鬆駕馭～

＃Super Shock頰彩系列，一顆9美金（約NT＄275）



頰彩部分總共推出五款色號，其中三顆是腮紅，另外兩顆是打亮，採用的是霜狀質地，粉質細、非常滑順～上臉的質感十分高級，以這個價錢來說CP值超高！其中打亮色＃glow burst最為特別，用混色的方式製造出漂亮的偏光感，必收！

＃Bittipop Foursome 眼影四色組，20美金（約NT＄610）

喜歡珠光色就放心包這組吧！大克數的眼影算下來超划算，看起來就像是同系列腮紅的迷你版，超可愛～細緻的粉質薄刷的話也能當作腮紅＋打亮。

Bitti x Colourpop 整組是不是都超燒？不愧是由PONY 參與製作，每一個品項都能感受到用心與細節，而且價格都很親民，很適合學生、小資族購入，喜歡的朋友可以直接上官網訂購，也可以尋找代購喔～

在 Instagram 查看這則貼文 ColourPop Cosmetics（@colourpopcosmetics）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 7 日 上午 10:07 張貼

Candy Button Shadow Palette 九宮格眼影盤妝容示範影片：



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