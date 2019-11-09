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建築泰斗貝聿銘收藏登佳士得秋拍　與常玉最大尺幅《五裸女》台北亮相

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 ▲佳士得香港秋拍台北預展今明兩日於萬豪酒店登場。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

佳士得（CHRISTIE’S）香港秋季拍賣會將於11月22日至27日在香港會議展覽中心登場，今、明兩日於台北萬豪酒店舉辦秋拍預展，展出450件總值逾66億元的拍品，領銜之作為旅法華人藝術家常玉的《五裸女》，是他尺幅最大的裸女油畫，估價約2.5億元起；而華裔美籍建築泰斗貝聿銘生前的藝術收藏，也登上此次秋拍，在台展出他珍藏的文房、畫作，展露大師一生獨到的藝術眼光。

▲▼ 佳士得秋拍 。（圖／公關照）

▲李曉涵於常玉《五裸女》前展示珠寶與名錶。（圖／記者陳雅韻攝）

為羅浮宮前庭中央興建一座玻璃金字塔的貝聿銘，建築名作遍布全球，他生前與夫人盧淑華與藝文界關係緊密，與張大千、趙無極、Barnett Newman等藝術家都是好友，收藏豐富畫作與古董。今年5月貝聿銘在紐約與世長辭，享嵩壽102歲，其子女將部分收藏交付佳士得，在紐約、香港及巴黎進行拍賣，此次香港秋拍中有趙無極的畫作，以及來台展出的清康熙陳鳴遠作宜興紫砂蓮瓣式水洗文房等。

▲▼ 佳士得秋拍 。（圖／佳士得提供）

▲著名美籍華人建築師貝聿銘與夫人盧淑華珍藏的趙無極1970年作品《27.03.70》，估價約152,000,000元起。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼ 佳士得秋拍 。（圖／佳士得提供）

▲貝聿銘夫婦珍藏的清康熙陳鳴遠作宜興紫砂蓮瓣式水洗，估價約2,400,000元起。

常玉1950年代作品《五裸女》則是台北預展的亮點，因為尺幅大，且是他唯一一幅繪有5位站姿裸女的作品，他以東方寫意的線條，回應西方立體派，色彩表現豐富，是藏家眼中的夢幻逸品；佳士得還首度呈現HI-LITE晚間拍賣，匯集當村上隆、奈良美智等當代新潮藝術家作品，吸引年輕買家。

▲▼ 佳士得秋拍 。（圖／佳士得提供）

▲《五裸女》是常玉尺幅最大的裸女油畫，也是唯一繪有5位站姿裸女的作品，估價約2.5億元起。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼ 佳士得秋拍 。（圖／佳士得提供）

▲康熙琺瑯彩千葉蓮盌的胭脂紅、白、黃三種琺瑯料均為康熙朝晚期清宮成功配製的新顏料。

名錶則由百達翡麗（Patek Philippe）1953年製型號2523世界時區錶、1927年為小亨利·格雷夫斯製造的三問計時錶領銜，但此次未來台展出；令人眼睛一亮的是出自兩位藏家、兩塊不同礦而構成的「天作之合」翡翠珠鍊，68顆翡翠珠無論顏色、水頭都相當匹配且是上上之選，估價約從2.2億元起。

▲▼ 佳士得秋拍 。（圖／佳士得提供）

▲佳士得拍賣呈現PP 1953年製型號2523世界時區錶（左）估價約2億1000萬元起，1927年為小亨利·格雷夫斯製造的三問計時錶估價約9000萬元起。

▲▼佳士得香港秋拍 。（圖／公關照）▲▼ 佳士得秋拍 。（圖／佳士得提供）

▲來自兩塊不同礦的「天作之合」翡翠珠鍊（左）估價約220,000,000元起，3.24克拉鮮彩藍色IF鑽戒估價約178,000,000元起。

關鍵字：

佳士得, CHRISTIE’S, 常玉, 貝聿銘
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