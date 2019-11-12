少惹為妙！「4星座」會拿命和你冷戰，看看另一半進榜沒？

▲冷戰好折磨，以下4個星座盡量少惹他們。（圖／Unsplash）

編輯 / Lily

情人之間吵架無可避免，有架可以吵或許還該慶幸，最可怕的相應不理的冷戰，尷尬的空氣讓人不知道該如何是好，以下4個星座盡量少惹，因為他們會拿命來和你冷戰，看看你的另一半進榜沒？



第4名天蠍座

和天蠍吵架冷戰完全是自討苦吃，他們會瞬間冰山，一句話都不想和你多說，即便你去示好也沒用。他們不只是冷戰 可能還會對妳各種冷嘲熱諷，展現生氣時的氣勢。其實天蠍對於吵架不好受， 不過他們忍功一流，會克制自己絕不要先低頭。

第3名處女座

處女座生活很有原則，只要他的原則被你打破，覺得自己受到侵犯， 就會變得沉默。和他冷戰絕對很慘烈，不論怎麼和他互動， 他都會視為空氣 ，你得要有心理準備。

第2名摩羯座

摩羯座可說是冷戰界的大魔王，天生冷靜，所以很清楚要怎麼和你冷戰， 你越急他就會越得意。但是摩羯座是很講道理，如果你說的道理能夠讓他信服，就能讓冷戰提前喊停，否則他一旦下定決心冷處理，或許會從此忘記你。

否則一旦開始冷處理 或許他會從此忘記你

第1名金牛座

別以為摩羯座夠可怕了，真正的冷戰翹楚可是金牛座，因為他可是拿命和你冷戰的，冷戰到直到忘了吵架生氣原因，還是不想搭理你。相對於天蠍的冷漠、處女的固執、摩羯的淡定，金牛又是另一個境界。但金牛其實可以哄的，若身邊金牛願意主動結束冷戰，他一定是真的愛你。˙



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