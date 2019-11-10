星期一憂鬱症候群報到！別讓他人成為煩惱　5件事找回工作熱戀期

編輯／Rose

一成不變的上班族生活，讓你感到枯燥而疲倦嗎？為了生活得不停的工作，即使不順心也只能忍氣吞聲，每日起床問自己的第一句話便是「我真的需要這份工作嗎？」若你有以上症狀，代表你已經進入「職業倦怠期」，而這邊正有5樣方法讓你找回對工作的熱情！

1.用美味早餐開啟美好的一天

▲一頓美味的早餐開啟你愉快的一天。（圖／翻攝自unsplash，以下同）



從起床到上班前這段時間，總是特別憂鬱、充滿低氣壓，不如悠悠的喝杯提神熱美式，在早餐店中細細品嚐美食，一邊放鬆的看著電視新聞、翻閱手中雜誌，用美味早餐來開啟美好的一天吧！

雖不知今天在工作上會遇到什麼困難，但以快樂的心情開啟你的一天，總比工作一天都悶悶不樂要來得好。況且，開心的面對接下來的工作，也會使你更得心應手喔！

2.別讓他人情緒成為你的煩惱

▲試著放下不屬於你的情緒，專注在眼前的工作。

面對眼前忙碌的工作，已經使你相當煩惱，若是服務業需應付要求多、難纏的客人，可能還會被其激怒，甚至對於同事的幫倒忙，也會感到相當無力。

此時就必須練習對不屬於你的情緒釋然，暫時先放下引起你負面情緒的人事物，專注在目前必須完成的工作上。當我們對工作的完成度、滿意度越高，心情也就會隨之好起來。

3.別獨自承受壓力，身旁的同事就是你的抒壓戰友

▲和同事和平相處，能讓你保持工作熱忱。

我們必須面對工作上的種種壓力，對於主管的指責也只能概括承受，但工作環境中，四周的同事是影響你的工作情緒的關鍵。儘管這些同事不一定和你志同道合，但工作目標是相同的，絕對能與你的想法感同身受。

因此，敞開心扉多和同事相處，無論是休息時間一同吃飯、聊天也好，下班時間出去放鬆也好，互相抱怨工作上的瑣事，能使你苦中作樂，度過難熬的上班時間。同時，工作環境中的友誼能讓你保持熱忱，同事也會成為你公事上一股助力。

4.想到下班後的全新人生，再加把勁吧！

▲培養下班後的休閒娛樂，別因工作迷失自己。

請記住：工作從來都是為了維繫你的生活，別因工作而迷失了自己。有些人下班後可能累得癱軟在床上，即使有難得假日也只想待在家睡大頭覺，如此便是因工作而犧牲了充實心靈、享受娛樂的機會。

學著「安排」下班後的時間，找到自己的愛好，並「期待」工作結束後的休閒娛樂，如此才能使你更有動力。當你在工作中感到厭煩時，提醒自己只要完成這些任務，就能好好享受下班後的全新人生，這能使你在工作崗位上重新振作起來。

5.真的不適合，就分手吧！

▲設定停損點，真的不適合這份工作時，別浪費時間趕緊放手。

當以上這些方法都對你毫無用處，無論如何都無法改善你對工作的厭煩情緒時，也許該考慮轉換跑道了。這時，你對工作的熱情不再，完成工作不會讓你有成就感，也無法使你進步，那表示你真的不適合這項工作。

人生有限，就像情侶關係般，別浪費時間在不會前進的事物中打轉。為工作設定停損點，當自己已經努力到極限，卻始終找不回對工作的熱情時，就學著放手吧。

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