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總在感情中重蹈覆轍？　選一種水果，預言你的戀愛習性

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▲水果預言愛情。（圖／翻攝自Upslash）

▲用水果預言愛情。（圖／翻攝自Upsplash）

編輯／Rose

有一天你和另一半吵架並奪門而出，誰知半路下起了大雨，電閃雷鳴，沒帶傘又身無分文的你，跑到了騎樓下避雨。等了很久，雨還沒有停。此時你已經飢寒交迫，不知該如何是好，同在屋簷下避雨的一位水果小販出於好心，想送你幾個水果。

這時，你見到情人正在街上焦急地到處尋找你。你馬上挑了一種，就朝情人的方向跑去。你會挑下面哪種？

1.檸檬
2.西瓜
3.火龍果
4.柚子
5.石榴

▲水果預言愛情。（圖／翻攝自Upslash）

▲選檸檬要小心成為別人感情中的第三者。（圖／翻攝自Odyssey）

選檸檬的你：

我們通常不會以檸檬為主食，不會直接吃它，而是加在飲料或食物中當作調味。因此，檸檬代表的是配角的角色，選擇檸檬的你可要小心在愛情中的身分，也許你認為自己能做感情中的主人，卻未意識到自己其實是「多餘的」，也就是「第三者」的身分。

離開這段不屬於你的感情，固然是平常人認為應當的做法，但若你堅持自己的命運自己掌握，非要成為感情中的主角，或是繼續忍受做配角的身分，所需遭受的折磨與痛苦，就可要自己承擔了。

▲水果預言愛情。（圖／翻攝自Upslash）

▲別全靠運氣而賭上了婚姻。（圖／翻攝自Upslash，以下同）

選西瓜的你：

買西瓜就像在下賭注，買回家切開前都不知道這西瓜夠不夠紅、夠不夠甜，這就非常考驗你挑西瓜的眼光了。因此，你總抱持著碰運氣的方式去認識另一半，而不是仰賴看人的眼光，雖說眼光好的人也可能因運氣不好而挑到爛西瓜，但當面對婚姻大事時，還是謹慎小心為妙。

▲水果預言愛情。（圖／翻攝自Upslash）

▲有些人外表光鮮亮麗，但真的適合你嗎？

選火龍果的你：

火龍果不只價格高昂，還因鮮紅、出眾的外表，顯得格外有派頭。這樣的你對愛情抱有極大的虛榮心，對你來說，對象的條件才是最重要的，最好是高、富、帥兼具，車子、房產一樣不能少，讓你帶出去能夠很有面子，是你的第一考量要素。

只是，這樣的情人真的適合你嗎？也許你愛的是他外在的光鮮亮麗，卻對此人的內涵及個性一概不問究，捫心自問，這真的是你要的嗎？

▲水果預言愛情。（圖／翻攝自Upslash）

▲有些人談感情非要折磨死自己，才會珍惜。

選柚子的你：

選到柚子不如說你有某種輕微的自虐傾向，我們吃柚子時必須費力的剝開它的外皮，要吃到果肉還需再將白色內皮去除，相當傷神。

這樣的你無法安於順利、穩定的感情，你非但不懂得珍惜，這關係也相當令你窒息。你喜歡的是努力付出得到的感覺，你認為受盡折磨後嚐到的果實，才是最鮮美的，卻忽略了兩人天生就適合相處在一塊的可能性。

▲水果預言愛情。（圖／翻攝自Upslash）

▲愛情並非完美無缺，必須區分幻想與現實。

選石榴的你：

石榴不像其他水果是一體成型的果肉，外表看來完美無缺，剝開來卻是一顆一顆分離的小果肉，就好似愛情，是由生活中許多的瑣事所構成，這也是你必須認知的一點。對你來說，愛情應該是完美無缺的，當期望與現實不符時，有任何一點缺陷就能把你逼入絕境，但請記住若只追求太完美的表象，會讓你的感情顯得很不真實，別讓幻想左右了你的感情觀。

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關鍵字：

感情, 重蹈覆轍, 水果, 預言, 戀愛習性
fashion.net

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