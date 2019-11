你不知道的5種蜜粉神用法！一秒解決油頭還能變睫毛打底膏

▲蜜粉的用途,超過你想像。(圖/翻攝IG@ponysmakeup、@lauramercier)

記者張毓容/台北報導

說到蜜粉的用處,大部分人都會立刻想到控油、定妝,而對於肌膚較乾或是沒有定妝習慣的人而言,就會覺得蜜粉是可有可無的東西。但其實蜜粉擁有許多你意想不到的妙用,除了基本的控油定妝,還能防止眼影飛粉、讓唇彩更持久不掉色,甚至還能變成睫毛底膏、油頭救星,根本是居家旅行都必備的萬用法寶!快來看看以下6種蜜粉用法,你知道哪些?

▲蜜粉最原始的功用就是被設計來定妝、細緻肌膚膚觸。(圖/翻攝IG@lauramercier)



1.基礎定妝



第一種用法是大家都知道、也最基本的用法,就是在全臉完妝後,作為定妝使用,能讓妝容更持久,不易脫妝。

2.隨身吸油面紙



蜜粉有吸收油份、抑制油光的效果,可用在T字部分、額頭等容易出油的部位,立刻讓油光隱形,肌膚也會顯得更細膩。

▲烘焙定妝法不僅能大幅提升妝容持久度,還能防止眼影非粉弄髒底妝。(圖/翻攝IG@lsk_makeup)



3.防止眼影飛粉弄髒妝容



有時候化眼妝,最怕眼影飛粉或深色眼影粉掉落到眼下,拿衛生紙擦掉時,乾淨的底妝也毀了…這時候蜜粉又派上用場了!在化眼妝前,在眼下先撲上一層厚厚的蜜粉,等到眼妝化完再用刷子將多餘蜜粉刷掉,就能防止化眼妝時,眼影粉直接掉落到眼下底妝上,也就不會弄髒底妝。

且容易脫妝或是非常會出油的人,除了眼下之外,可以同時在臉上較易出油處也撲上厚厚一層蜜粉,等眼妝畫好再全部一起刷掉,讓定妝程度更提升,出門一整天也不怕出油脫妝,而這其實就是歐美人愛用的「烘焙定妝法」。

4.睫毛打底,刷出濃密長睫毛



還沒找到喜歡的睫毛打底膏的人,這招一定要學起來!先輕刷一層睫毛膏,刷完後趁睫毛膏還濕潤的狀態時,立刻用棉花棒將蜜粉均勻沾到睫毛上,這時睫毛上蜜粉就像是睫毛打底膏的存在,會增加睫毛份量,接著再刷上第二層睫毛膏,睫毛立刻變得更濃密、纖長。

▲在唇彩上撲上蜜粉除了可幫助唇妝更持久,也能將水潤唇膏變成霧面妝感。(圖/翻攝IG@narsissist)



5.讓唇妝更持久不掉色



上一層唇彩後,先用一張面紙放在唇上,隔著面紙用刷子輕輕拍上蜜粉,接著再上一層唇彩,就能讓唇妝像是被定妝般更持久,即使吃東西掉色,也還會留有最初那一層唇彩底色。若是唇彩容易脫妝或是使用的唇彩持久較差,也可重複隔著面紙拍蜜粉再上唇彩的步驟,多做2、3次,這也是韓國女生常用的秘訣。

這樣做除了幫助唇彩更持久不掉色外,也能改變唇彩質地,讓唇妝增加霧面妝感,像是很喜歡的唇色但手邊沒有買霧感唇膏時,就可以靠這招,立馬獲得一款霧面唇彩。

6.緊急油頭救星



有時候前一天沒洗頭,或是太熱出汗,頭皮油膩膩,但又急著出門時,快拿出手邊蜜粉輕拍在頭頂,或用刷子刷過油膩髮絲部位,就能立刻讓頭髮油光消失,變得乾爽又蓬鬆,連買乾洗髮的錢都省了!



