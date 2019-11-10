光棍節喝咖啡最划算！星巴克、伯朗買一送一 時間大公開

▲星巴克在光棍節當周推買一送一優惠。（圖／翻攝星巴克官網）



記者蔡惠如／綜合報導

光棍節促銷終於來到重頭戲，除線上通路外，明（11／11）起連喝咖啡都有優惠，丹堤咖啡與伯朗咖啡館，11／11當天均推出買一送一，星巴克也在週五11／15當天，推出好友分享日，咖啡也買一送一，無論是想在光棍節當天或是週末約會表白，這些促銷都很挺你。

明起應該是整個11月份採買最划算的一週，因為除了百貨周年慶外，還有「光棍節」加持，線上線下都很熱鬧，且連連鎖咖啡通路都來同慶，伯朗、丹堤11／11不約而同推出飲品買一送一優惠，cama則在官網推濾掛包買一送一。

伯朗咖啡館11／11特定門市推出飲品買一送一優惠，咖啡豆、沖泡類飲品在月底前也推買一送一促銷，在門市消費滿1,000元還有桌曆、筆記等贈品可拿；丹堤咖啡則在11／11當天上午11點起，出示粉絲頁po文圖，即可享有全系列飲品大杯以上買一送一。

cama則在光棍節當日凌晨0點起，推出一日限定原價150元的鎖香煎焙濾掛式咖啡、以及原價490元的鎖香煎焙咖啡豆均推買一送一優惠，消費滿1,200元加贈玻璃馬克杯。

星巴克則是在11／15當天推出好友分享日，從當天上午11點起至晚上8點止，購買任兩杯容量／口味／冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，部份門市與飲料口味不適用。