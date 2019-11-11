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洗澡完就噴這招超強！冬季讓香水持久的5大技巧

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▲▼ 冬季讓香味持久的5大技巧。（圖／翻攝自Pinterest）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

氣溫逐漸轉低，你有發現香水持久度變低了嗎？明明出門才噴，下午香味就消失無影無蹤，原來天氣轉冷，使著肌膚水分降低，肌膚一乾燥，香水持久度自然降低。如果多噴又會使味道太濃，以下5個冬季留香小技巧，你不能不知道！

▲▼ 冬季讓香味持久的5大技巧。（圖／翻攝自Pinterest）

加強肌膚保濕度

最直接的方法就是使肌膚保持濕潤狀態，像是洗澡之後直接塗上潤膚乳，又或是加強頸部或是手腕等會噴香水的部位加強保濕，一方面能幫助肌膚鎖水，也能讓香氛變得更持久。

▲▼ 冬季讓香味持久的5大技巧。（圖／翻攝自Pinterest）

衣物和髮絲也要噴

手腕和耳後方是噴香水的最佳位置，但冬季容易被厚重衣物覆蓋，這時候不妨在衣物或髮絲上噴上香水，這樣有助於延長香氣。專家建議若香水直接噴到頭髮上話，香水蒸發後頭髮也就沒有味道了，因此把香水噴到梳子上，讓梳子穿過每一根髮絲，這樣可以讓更持香。

選擇香精

香精比香水更適合在冬季使用，因為香精的濃度比香水來的高，香味相較之下更為持久。換句話說也就是留在肌膚的時間比較長。

▲▼ 冬季讓香味持久的5大技巧。（圖／翻攝自Pinterest）

濃一點的香水打底

很多人都有疊香的習慣，一般來說都會以清淡香調打底，但若是想要香氛更為持久，不妨試試將濃一點的香水當作第一層，第二層再疊上淡香，這個技巧能幫助延長香氛氣息。

▲▼ 冬季讓香味持久的5大技巧。（圖／翻攝自Pinterest）

洗澡之後噴香水

很多人習慣出門之前才噴香水，這樣其實不能使香氛持久，正確來說應當洗澡之後噴，等肌膚完全吸收再著裝，這樣可以讓肌膚完全吸收香氣，也不怕香水染到淺色衣物上。

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關鍵字：

香水, 持久, 冬季, 乾燥
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