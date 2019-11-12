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小紅書瘋傳！5招讓腿快速瘦下來　網友親試：大腿變好緊緻

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▲▼小紅書瘋傳！5招讓腿又直又瘦。（圖／翻攝自小紅書、IG）

▲擁有漂亮完美的腿型，是許多女生的夢想。（圖／翻攝自IG/babebani、小紅書/非鹿兒，以下同）

編輯 / Lily

你也有腿部不直困擾嗎？平常沒特別感受，但是只要側面照鏡子，就會發現大腿側面好像突出一塊，整條腿看起來彎彎的很不美。《小紅書》上瘋傳5招能讓腿又瘦又直，網友親試只要每天堅持做這簡單步驟，真的能改善大腿腿型，尤其是穿短褲的時候超有感。

▲▼小紅書瘋傳！5招讓腿又直又瘦。（圖／翻攝自小紅書、IG）

1.側臥抬腿（15次做2組）

全身趴在墊子上，將雙腿併攏伸直，同時抬起直到能感受到大腿前側的痠痛感為止， 這個動作算是很簡單，做起來不太會吃力。

▲▼小紅書瘋傳！5招讓腿又直又瘦。（圖／翻攝自小紅書、IG）

2.站姿大腿前側拉伸（左右腿各30秒）

站在墊子上，手往下伸直到能碰觸腳踝，停止不動，你能感受到整個大腿前側和腹部的拉伸感，第一次做會感受非常痠痛，但這都是能忍受的，一定要咬牙撐下去。


 ▲▼小紅書瘋傳！5招讓腿又直又瘦。（圖／翻攝自小紅書、IG）

3.仰臥跪姿拉伸（1組30秒，做2組）

跪姿將大小腿緊緊貼著，臀部坐在兩腿之間，將身體向後仰躺在墊子上，做這個動作時能感受到大腿前側的拉伸感，多做幾次就會發現這動作很舒服。

▲▼小紅書瘋傳！5招讓腿又直又瘦。（圖／翻攝自小紅書、IG）

4.跪姿下腰式拉伸（1組30秒，做2組）

跪姿將大腿盡量伸直，身體往後仰，雙手下垂到合適的角度，只要直接握住腳脖子就行。

▲▼小紅書瘋傳！5招讓腿又直又瘦。（圖／翻攝自小紅書、IG）

5.蝗蟲式拉伸（1組30秒，做2組）

俯臥用雙手勾住腳，用力往上提並維持30秒，這動作看似不難，但卻是這5招中最難最累的，不過只需要堅持就醫定能看到成果。

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babebani
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關鍵字：

瘦腿, 運動, 秘訣, 瘦身
fashion.net

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