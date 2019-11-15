喜歡一個人都寫在臉上的4星座，連邊緣人水瓶都上榜

▲4星座男對你的愛不遮掩，相當坦率。（圖／翻攝自tvN，以下同）

編輯 / Lily

當兩個人的關係從曖昧升級到戀人，中間免不了會經過互相猜測的階段，你開始思考究竟喜不喜歡我、如果表白機率高嗎？相對於那些讓你猜到天荒地老的人，以下4個星座愛你都寫在臉上，就是要讓你知道！

金牛座

金牛座雖然忍功一流，他的暗戀可以拉長以年計算。但是當他喜歡一個人的時候，心意總是會藏不住的偷偷展現，他雖不會把愛你輕易說出口，但你可以觀察他的心情甚至一舉一動都被你牽絆著。

水瓶座

水瓶喜歡一個人會超明顯，大家都說他們喜歡忽冷忽熱，那是因為他只把你當作普通朋友，當他愛上你會對你頻繁關心，還有另外一個參考指標就是想見你。他總會積極主動去和喜歡人見面，他覺得愛一個人就是直接對她好，會直接讓你看到。

天蠍座

天蠍只要喜歡你，就是隨時隨地想和你黏在一起。他們需要掌握對方的每分每秒，看似冰山冷冷的外表之下，內心的佔有慾中很強。對於愛情他們都很直白， 即使沒和你見面也總會出神想你，當他總問你在幹嘛時，心早就牢牢在你這裡。

牡羊座

牡羊的愛情來的很熱烈，喜歡總表現很明顯，他也很希望你能明白他對你的愛，只要一陷入愛情就會變得像小孩，眼中自帶美化濾鏡，只要是你全都是對的，願意為你摘下天空上的星星，就只是想看到你的笑。

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