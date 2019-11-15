fb ig video ETtoday search mobile

喜歡一個人都寫在臉上的4星座，連邊緣人水瓶都上榜

> >

▲▼喜歡一個人都寫在臉上的4星座。（圖／翻攝自tvN）

▲4星座男對你的愛不遮掩，相當坦率。（圖／翻攝自tvN，以下同）

編輯 / Lily

當兩個人的關係從曖昧升級到戀人，中間免不了會經過互相猜測的階段，你開始思考究竟喜不喜歡我、如果表白機率高嗎？相對於那些讓你猜到天荒地老的人，以下4個星座愛你都寫在臉上，就是要讓你知道！

金牛座

金牛座雖然忍功一流，他的暗戀可以拉長以年計算。但是當他喜歡一個人的時候，心意總是會藏不住的偷偷展現，他雖不會把愛你輕易說出口，但你可以觀察他的心情甚至一舉一動都被你牽絆著。

▲▼喜歡一個人都寫在臉上的4星座。（圖／翻攝自tvN）

水瓶座

水瓶喜歡一個人會超明顯，大家都說他們喜歡忽冷忽熱，那是因為他只把你當作普通朋友，當他愛上你會對你頻繁關心，還有另外一個參考指標就是想見你。他總會積極主動去和喜歡人見面，他覺得愛一個人就是直接對她好，會直接讓你看到。

天蠍座

天蠍只要喜歡你，就是隨時隨地想和你黏在一起。他們需要掌握對方的每分每秒，看似冰山冷冷的外表之下，內心的佔有慾中很強。對於愛情他們都很直白， 即使沒和你見面也總會出神想你，當他總問你在幹嘛時，心早就牢牢在你這裡。

▲▼喜歡一個人都寫在臉上的4星座。（圖／翻攝自tvN）

牡羊座

牡羊的愛情來的很熱烈，喜歡總表現很明顯，他也很希望你能明白他對你的愛，只要一陷入愛情就會變得像小孩，眼中自帶美化濾鏡，只要是你全都是對的，願意為你摘下天空上的星星，就只是想看到你的笑。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

星座, 喜歡, 戀愛, 坦率, 愛情
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

4種跡象表示他不會喜歡你　別再傻傻當「愛情工具人」

4種跡象表示他不會喜歡你　別再傻傻當「愛情工具人」

2019最後的水逆！水瓶、魔羯、射手、天蠍如何避開衰運？

2019最後的水逆！水瓶、魔羯、射手、天蠍如何避開衰運？

長不大「幼稚鬼」星座男Top 3 ！射手愛討抱、牡羊成熟留給外人

長不大「幼稚鬼」星座男Top 3 ！射手愛討抱、牡羊成熟留給外人

11月繼續懶在家追劇！6部韓劇推薦　河智苑女神新作《巧克力》準備開播 你不知道的6種蜜粉神用法！一秒解決油頭還能變睫毛打底膏 一檔韓劇換一個男神　3星座女孩是「花心系」 LV周邊太狂了！8樣生活小物都想收藏　桌遊、記事本送禮有面子 「資生堂百優乳霜」根本海洋拉娜平替版　日本女生抗初老神器超殺特價 單身狗、邊緣人大福音！日本「一人串燒機」低油煙，在家想吃就開烤 談戀愛狂吵架！「3大怨偶星座」水瓶 X 天蠍管不住只能分道揚鑣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面