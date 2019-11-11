這只手錶9.4億元賣出！百達翡麗Only Watch擠下勞力士　成史上最貴

▲PP Grandmaster Chime Ref. 6300A-010大複雜功能錶拍出驚人的3100萬瑞士法郎，約新台幣9億4440萬元的天價。（圖／佳士得提供）

記者陳雅韻／綜合報導

為肌肉萎縮症的醫學研究籌款的第8屆Only Watch慈善拍賣會，共募得瑞士法郎38,593,000元，約合新台幣11億7573萬元，當中約9億4440萬元（瑞士法郎3100萬）全由「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Grandmaster Chime Ref. 6300A-010大師弦音腕錶所貢獻，登上史上最貴名錶寶座，有網友在主持這場拍賣的佳士得IG評論此天價「瘋了」，但別忘了，這是慈善拍賣呢！

▲Only Watch此次共拍出總合約11億7573萬元的佳績。（圖／翻攝佳士得IG）

PP向來是拍賣會的熱門品牌，Henry Graves. Jr. Supercomplication超複雜懷錶在2014年蘇富比日內瓦拍賣上拍出2400萬美元，這回精鋼材質的Grandmaster Chime Ref. 6300A-010大師弦音腕錶不僅打破先前最高價時計紀錄，也一舉翻新前年勞力士（Rolex）Paul Newman Daytona 6239腕錶拍出1775萬元美金的最貴腕錶紀錄，成為名符其實的「錶王」。

▲TUDOR BLACK BAY CERAMIC ONE TUDOR落槌價約1066萬元。（圖／翻攝Tudorwatch IG）

本屆Only Watch另一亮點是TUDOR（帝舵）首次以陶瓷材質打造的Black Bay Ceramic One啞黑色腕錶，起標價約14萬元台幣，令人訝異的是落槌價竟突破1000萬元，魅力驚人。

▲Only Watch慈善拍賣發起人Luc Pettavino日前才獲日內瓦高級鐘錶大賞的評審團特別獎肯定。（圖／翻攝fondationgphg IG）