看起來開朗，內心卻無法快樂　4種「微笑憂鬱症」徵兆你也有嗎？

▲在外人面前雖然讓人感覺心情不錯，但內心卻不開心，代表你可能有微笑憂鬱症。（圖／unsplash）

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據世界衛生組織之前的統計，全球罹患憂鬱症的人口已經突破2億人，其實症狀不僅是本身關係，從工作壓力、社會觀念、經濟狀況甚至是天氣，都有可能會讓憂鬱染上心裡，近期美國保健網站《HealthLine》，也說明了一種叫「微笑憂鬱症smiling depression」的狀態，近期越來越被重視。

▲在獨處時出現沮喪的症狀，而且越來越頻繁，就要開始警覺。（圖／unsplash）

「微笑憂鬱症」最典型的特色就是「看起來快樂，但私下卻相當憂鬱」，這樣的症狀因為周邊的人無法立即察覺，給予協助或處理，所以很容易持續惡化，這樣的心理狀態，在夜晚獨處時會非常明顯，假如你一個人晚上待在家，沒做什麼事卻莫名的悲傷，先看看是否有下列4種症狀。

近期體重、食慾胃口或是睡眠狀態有改變

覺得對未來毫無希望，對於自我與自尊感到不在乎

對於以前感到有興趣的事物或習慣，都覺得懶得管、興趣缺缺

容易疲倦、時常感到想昏睡

▲睡眠品質有改變也是其中一個症狀。（圖／pakutaso）

若以上的狀態幾乎每日都會發生，而且時間已經長達2週以上，需要好好正視這種狀況，因為有可能已經有「微笑憂鬱症」的徵兆了，建議不要再把壓力累積到自己身上，找人聊天或是去運動做發洩，默默吞忍是不會讓狀況變好的喔。

▲找到發洩情緒的方法，冥想、運動或跑步都能改善這種狀況。（圖／pixabay）