童話公主真人版將是西班牙女王　14歲演講轉換3種語言也太強

▲萊昂諾公主（左二）多次公開演說展現大將之風。（圖／路透）

記者陳雅韻／綜合報導

一場演說熟練轉換加泰隆尼亞語，與西班牙文、英文三種語言，並訴說一直有獨立聲音的加泰隆尼亞地區，在她心中有個特別位置，這個讓世人驚艷的14歲女孩，正是被譽為「有童話般公主外貌」的西班牙萊昂諾公主（Princess Leonor），西班牙未來的女王。

▲萊昂諾公主（左起）、西班牙國王菲利浦六世、王后萊蒂西亞、蘇菲亞公主一家四口幸福洋溢。（圖／路透）

剛滿14歲的萊昂諾公主是西班牙國王菲利浦六世（King Felipe VI）與王后萊蒂西亞的長女，還有一個小2歲的妹妹蘇菲亞公主。她8歲那年受封為王儲，獲得「阿斯圖里亞斯女親王 Príncipe de Asturias 」頭銜，將是西班牙歷史上繼伊莎貝拉二世後的第二位女王，但礙於西班牙憲法規定「男性優先繼承王位」，若是國王再誕下一位兒子，她即會失去繼承資格。

▲萊昂諾公主是西班牙未來女王，一舉一動都備受矚目。（圖／路透）

無論未來是否成為歷史上第二位西班牙女王，王室對公主的教育絕對重視，萊昂諾與蘇菲亞公主都就讀於馬德里私立學校Colegio Santa Maria de los Rosales，暑假則安排到美國參加夏令營；將來萊昂諾與蘇菲亞公主還需接受軍事訓練。

▲萊昂諾公主（左）與妹妹蘇菲亞公主從小出席正式場合都穿Nanos洋裝。（圖／Nanos提供）

公主的穿搭更大眾矚目的焦點，品味卓越的西班牙王后萊蒂西亞，讓兩位公主從小就穿西班牙童裝品牌Nanos，因為設計優雅，且獨特印花又不失活潑味道，成為兩位公主出席正式場合的第一選擇。

▲兩位西班牙公主休閒時光也穿Nanos童裝。（圖／Nanos提供）