吉吉哈蒂德街拍被批不性感，霸氣回嗆：這叫出門辦事！3點注意避免成為無腦酸民

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國際超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）光是在Instagram上就擁有五千多萬粉絲，平時在各大場合、甚至是在自家大門口都會被鏡頭團團鎖定，日前吉吉哈蒂德被拍到從自家大門走出來時，一身暗黑色系運動服裝搭配球鞋，寬鬆不顯身形，在網上曝光後卻被網友批評「穿搭不性感」、「這街拍發生什麼事」，惹得她罕見動怒霸氣回覆！

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▲穿著輕鬆舒適的吉吉哈蒂德。（圖／達志）



就是這張照片引起某幾位網友單方面主觀的批評，面對成千上萬雙眼睛與在網上不必負責任的嘴巴，吉吉哈蒂德也不可能每次都親上火線回嗆，不過這次她碰巧看到並不滿的回覆了：「這（穿搭）叫做出門辦事！」，且表示她沒有義務要符合大家的喜好打扮，不管大家對她的穿搭風格有什麼期望、覺得性不性感，都不能改變她的穿著。

▲面對眾人的目光其實需承擔相當大的壓力。（圖／翻攝自IG@gigihadid，以下同）

網路上的酸民文化對於這些藝人、名人的心理健康有很大的影響，你的一句話影響力比你想得更龐大，像是前陣子選擇離世的雪莉就是一個令人痛心的例子。吉吉哈蒂德也明白的表示希望網友們都能三思而後行，把這些罵人的力氣放在讚美喜歡的人身上吧。

為了避免自己可能在無形之中也成為酸民，以下幾點建議給大家參考：

＃無腦批評

就算使用隱私帳號或是假帳號都不可以隨意大肆批評，使用髒話、汙辱人的字眼都是相當粗俗的，只會顯得自己沒水準，毫無根據的主觀批評、或是為批評而批評，都可能對當事人造成傷害，也可能引起更大的批評聲浪，如果成為擊垮當事人的最後一根稻草，誰能負責？

＃請不要使用批評「預防針」



有些人身為粉絲就會覺得偶像必須永遠是自己喜歡的模樣，像是吉吉哈蒂德平常在鏡頭前性感、時尚的印象深植人心，穿著輕鬆運動服就莫名被批評。

而這些人因為身為粉絲可能不會這麼兇，但是殺傷力卻更大！他們會用「我只是想給你個建議」、「我是你的大粉絲，但是...」、「...，希望你不要生氣」、「沒有惡意」這類型的預防針方式，運用看似溫和的話語假冒同理心，包裝批評的事實，好像如果當事人真的生氣了，就是EQ不夠高？

＃不能忘記禮貌

畢竟粉絲們整天看著偶像動態，難免會有熟稔的錯覺，但是對偶像來說粉絲卻是完全的陌生人！如果粉絲們對於喜歡的偶像是真心想給予建議，可以採用私下詢問的方式，利用和善的口氣，且更不能忘記禮貌！講述你的看法並給予「具體」建議，而不是空泛指責。要記得，保持禮貌是讓對方不會感到不舒服、難堪的關鍵。

其實吉吉哈蒂德不過是個24歲的青春少女，承受這樣的壓力未免有些苛刻，但也是因這股年輕不羈的力量讓她勇於表達自己的想法，讓人忍不住又愛上她一次！事後網友也刪除留言並重新回覆「我只是不喜歡最近的穿搭，比較喜歡以前的。我覺得你的想法很好，你喜歡穿什麼都可以。」

▲就算是明星也沒有義務24小時符合大眾期待的目光。（圖／達志、翻攝自IG@gigihadid）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！



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