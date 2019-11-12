Nike與Stüssy將於2020再度合作！聯名系列不只球鞋，還推四色潮流拖

編輯／Emily

運動品牌推出聯名系列總是讓人心動！之前才傳出Adidas要和名牌Prada合作，這次則有消息透露Nike要和美國街頭品牌Stüssy推出聯名系列。據說這次的聯名會有兩款Air Zoom Spiridon的球鞋設計，還會有四種顏色的拖鞋系列，預計會在2020年的春季上市。

▲Nike將要和街頭品牌Stüssy推出聯名系列。（圖／翻攝自hypebeast）

Stüssy與Nike並不是第一次合作，在去年就曾推出過Blazer鞋款的聯名，將這個復古鞋款賦予新潮感。高筒鞋款用淺棕麂皮材質，搭配黑色logo、鞋帶做出對比，低筒則是黑底搭配軍綠色Swoosh，在鞋舌和後跟都印上Stüssy標誌。

▲Stüssy在去年和Nike推出的SB Blazer Mid系列，有高筒和低筒兩款。（圖／翻攝自facebook@Stussytaiwan）

上次的合作大受歡迎，這次根據IG爆料帳號@py_rates_透露，NikexStüssy聯名將會推出兩款以Air Zoom Spiridon為基底的球鞋，共會有五種顏色，預計售價分別為美金160、170元。另外還會有Benassi Slides拖鞋系列，預計會推出四色，售價美金35元。正式上市時間據說是2020年春天，但確切消息還要等待官方公布。

在 Instagram 查看這則貼文 PY_RATES™️（@py_rates_）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 7 日 上午 11:31 張貼

由知名球鞋設計師Ronnie Fieg所成立的潮流品牌KITH，也將和迪士尼推出聯名系列。在Ronnie Fieg的IG上，可以搶先看到「Kith for Disney」系列的鞋子和服飾。其中聯名鞋款以Converse經典的Chuck 70 為基底，使用黑色皮革材質，靠近鞋底的地方印上一整排不同時期的米奇圖案。這系列詳細的販售資訊還未公布，後續消息記得持續關注。

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在 Instagram 查看這則貼文 Ronnie Fieg（@ronniefieg）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 8 日 上午 9:53 張貼

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