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倪妮女王駕到古力娜扎慘變配角　「透視花朵裝」仙氣無人可擋　

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▲倪妮、古力娜扎。（圖／翻攝自微博）

▲大陸2019時尚之夜年度盛典倪妮、古力娜扎兩大女神同台。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸2019時尚之夜年度盛典在8日舉行，紅毯上星光熠熠，素有仙氣女神封號的倪妮，穿著黑色立體花朵蓬裙登場，透視剪裁配上白皙肌膚十分出眾，隨後對上五官精緻的古力娜扎，以Alexander McQueen不規則黑裙迎戰，競爭相當激烈。

▲倪妮、古力娜扎。（圖／翻攝自微博）

▲倪妮、古力娜扎。（圖／翻攝自微博）

▲倪妮、古力娜扎。（圖／翻攝自微博）

▲倪妮、古力娜扎。（圖／翻攝自微博）

▲倪妮Monique Lhuillier黑色紗裙搭配立體花朵仙氣滿滿。（圖／翻攝自微博）

倪妮頂著一張高級臉打下江山，在今年的時尚之夜年度盛典上，換上了Monique Lhuillier黑色紗裙，上身採用了透視馬甲般的深V緊身剪裁，讓倪妮纖細線條呼之欲出，裙身佈滿了鮮艷的立體花朵，從前至後點綴得恰到好處，宛如真實盛開一般相當有靈氣，裙擺蓬鬆下垂頗有浪漫氣息，搭配上倪妮俐落的包頭與大紅唇，浪漫不失性感取得完美平衡。

▲倪妮、古力娜扎。（圖／翻攝自微博）

▲倪妮、古力娜扎。（圖／翻攝自微博）

▲倪妮無修圖的生圖也夠看。（圖／翻攝自微博）

由於現場溫度較低，下了舞台之後，倪妮便披上粉色外套保暖，即便毫無燈光照射，在生圖鏡頭下依舊表現仙氣滿滿，以女王姿態令粉絲眼前一亮。

▲倪妮、古力娜扎。（圖／翻攝自微博）

▲倪妮、古力娜扎。（圖／翻攝自微博）

▲古力娜扎換上Alexander McQueen不規則剪裁的黑裙稍顯黯淡。（圖／翻攝自微博）

隨後登場的還有大陸女星古力娜扎，以Alexander McQueen不規則剪裁的黑裙打造率性氣質，試圖與以往的甜美形象做出區隔，不過從頭到腳全是黑色，慘被埋沒在後方的黑色背景之中，即便深邃五官毫無失誤，卻也被網友一面倒認為輸給倪妮，「倪妮氣場太強」、「差距不止一點點」、「古力娜扎有些黯淡了。」

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關鍵字：

倪妮, 古力娜扎, Alexander McQueen, Monique Lhuillier, 時尚之夜年度盛典
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