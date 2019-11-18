fb ig video ETtoday search mobile

讓女生不幸的4種男人　最好從一開始就警覺

> >

▲▼ 帥哥,男人,型男,墨鏡。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲幾種男人會讓女生傷心，自己要心裡有數。（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

當然我們要對人性充滿正面態度，但有些男人就是不懷好意，雖然不要失去信心，但也不能沒有警覺心，那些以「玩弄」為出發點的男人，會有下列4種舉動，無論你是否仍在曖昧或是已開始，都需要心裡有數。

很愛忌妒
在還沒有很熟的時候，對方出現忌妒感，通常是相當加分的，「他一定是心中有點在乎我，才會這麼介意這件事」、「吃醋的樣子很可愛」，但請好好的觀察一下，對方嫉妒是為了「他自己」還是「你」，有時候出發點只是他的自尊心高，想說怎麼能輸給條件這麼差的對手，或是女伴被人搶走我多沒面子，這種人最好還是早點放棄吧。

▲男人，帥哥，男生，鬍渣，帥氣，型男。（圖／pixabay）

輕易的說出承諾
兩人還沒有正式交往，卻時時把「同居」、「結婚」這種類似承諾的話掛在嘴邊，是相當不妙的，很喜歡說「以後你也要幫我做這種早餐喔」、「如果我們結婚，你天天都要幫我吹頭髮喔」，這不是一種承諾，而是他慣用讓對方安心的社交用語。

▲男女,戀愛,男孩,感情,男人,父子,男友。（圖／翻攝自pixabay）

總是讓你等待
這裡說的並不是交往的感覺，而是很直白的「等待」，約會時總是遲到、排隊買票總是女生先排他後到，可以從2點看出幾個事實，第一他覺得你是乖乖牌、不會抱怨，第二就是他不在乎你的感受，比自己的方便放得比較前面，第三就是他試圖在兩個人的關係中取得主導權，通常這種男人，你不會在他手裡獲得幸福的。

▲▼愛情,男人,傳訊,滑手機。（圖／翻攝自pxhere）

輕易地示弱
一般而言，男性都不會讓人看到軟弱的樣子，若你才剛認識對方，他就在你面前哭泣或悲傷，絕大部分只有一個理由，就是想激發你的母性，而且會讓人覺得「他居然在我面前曝露出最真實的他」、「對他而言我是不是很特別」，其實這只是一種假象，能輕易示弱的男生其實更不能信任。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學
fashion.net

熱門文章

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

ET Fashion

推薦閱讀

住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久

住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久

LINE傳「在嗎？」「嗯嗯」已是地雷關鍵字　5種NG行為認證網路白目

LINE傳「在嗎？」「嗯嗯」已是地雷關鍵字　5種NG行為認證網路白目

男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點

男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點

林志玲穿30萬元「隱藏版禮服」謝客！下半身全透視　羽毛輕晃和老公起舞 林志玲越晚越辣！　婚宴派對事業線與美腿齊發 雙子、射手CP根本天注定！最容易一見鍾情的4個星座組合 林志玲穿夏姿粉色露背裝甜笑送客　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密 好市多保養品才是王道！網公認「4大必囤神物」海鹽香皂CP值超高 星巴克11／18買一送一又來了！　會員喝咖啡費用省一半 出國玩不會認硬幣？「日幣專用」零錢包免翻找，一手結帳也不是問題

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面