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星巴克 x 藤原浩黑魂聯名將開賣！「咖啡紙杯組」140元就能入手

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▲日本星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲日本潮流教父藤原浩主理的fragment design與星巴克再推聯名新品。（圖／翻攝自星巴克官網）

編輯／Ann

由日本潮流教父藤原浩主理的 fragment design與星巴克推出的聯名系列，早已橫掃眾多咖啡愛好者們，如今又有新品上架，主角不鏽鋼保溫瓶以更加時尚簡約的造型，搭配經典閃電Logo，連帶推出即溶咖啡紙杯，這回價格更親民，只要台幣140元就能入手。

▲日本星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲日本星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲不鏽鋼保溫瓶500ml長款杯型，約NT$1,530。（圖／翻攝自星巴克官網）

凡是日本潮流教父藤原浩加持必定造成熱賣，8月與星巴克攜手的即溶咖啡熱潮還未停歇，而今最新推出不鏽鋼保溫瓶，這回選擇500ml長款杯型，注入霧面黑色材質，彰顯藤原浩擅長的簡約低調風格，同時必不可少的fragment design閃電Logo以及兩大品牌聯名標誌都印製在瓶身側面，將星巴克人像以及閃電縮小，更顯精緻和搶手，材質上同樣不可小覷，以不鏽鋼搭配真空隔熱結構，性能達到最佳的保溫效果，只要輕輕轉開杯蓋，按下紅色按鈕，就能倒入杯子飲用，十分適合攜帶出門使用。

▲日本星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲日本星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲日本星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲即溶咖啡紙杯組，約NT$140。（圖／翻攝自星巴克官網）

另外，也連帶推出了即溶咖啡紙杯組，正面看來是星巴克的經典Logo，轉至背面，藤原浩的閃電再現，以最簡約的黑白造型設計呈現，小巧尺寸能夠一手掌握，本次聯名將採用抽籤方式販售，於12月18日開賣，感興趣的朋友手速可要跟上！

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關鍵字：

星巴克, 日本, 藤原浩, fragment design, 聯名, 咖啡, 不鏽鋼杯, 保溫杯
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