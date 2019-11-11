Converse小花聯名全新鞋款「Gianno」　超高層次潮人必收，同步推出粉嫩Chuck 70

編輯／JJ 圖／翻攝自Hypebeast、IG@supreme_leaks_news、@atmosnyc、@juicestoreusa

Converse 與知名音樂人造物主泰勒Tyler,The Creator 從2017年以來推出了許多「Converse X GOLF le FLEUR*」系列，每位潮人都必須入手一雙，這系列最經典的就是利用Converse 的鞋型搭配小花圖案，多了分可愛元素連女孩們都欲罷不能，而這次的聯名系列竟大手筆設計了全新的鞋型Gianno！

對於一直以來沿用基本Chuck 70 或是One Star鞋款來設計的「Converse X GOLF le FLEUR*」聯名系列，這次的全新鞋款「Gianno」可說是前所未有，一大突破呢！

「Gianno」的設計相當強烈，以先前主要將變化著重在材質面料上不同，Gianno 整體的線條、曲線與色塊都複雜不少，可以看到鞋面上有麂皮、皮革還有網布等不同面料的結合，且同時運用許多色彩，層次非常豐富！

鞋型方面偏向戶外、籃球鞋型，在許多細節處都能發現小花LOGO的蹤跡，目前Gianno共推出兩個顏色，尤其是溫柔的Nude色調相當適合女生，能夠中和掉鞋型的中性感；而另一雙橘、藍跳色搭配就相當具有街頭風格，相較之下更大膽、高調。

在 Instagram 查看這則貼文 Lulu Digital（@lulu.digital）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 10 日 上午 3:48 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Samara Bradley（@samaraphonic）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 10 日 下午 2:02 張貼

另外同步推出的還有這雙「CHENILLE」，如果覺得Gianno設計太前衛無法駕馭，這雙少女們是肯定要收的！

Converse x GOLF le FLEUR* Chenille 聯名鞋款以淡粉色為基底，鞋面上利用了嫩藍色的絨毛材質，拼出「GOLF le FLEUR*」的字母，並搭配上鵝黃色外框，內側還藏了一顆毛絨絨的小花LOGO，俏皮、可愛讓人好心動啊～

最新的Converse x GOLF le FLEUR*系列「Gianno」與「CHENILLE」於11／11日於指定店點（INVINCIBLE、JUICE TAIPEI、摩曼頓敦南三 Converse、尚智武昌五、摩曼頓信義 A11 館）上市，「Gianno」定價為NT＄4,180、「CHENILLE」定價為NT＄3,180。

最後還有一個好消息要告訴大家！還記得之前許多明星們也在瘋搶的鋸齒厚底鞋「JW Anderson x Converse Run Star Hike」嗎？這雙嬌小女孩的天菜鞋款將要重新上市啦！雖然詳細情況還未公布，不過據說這次還會同步推出同系列的「棒球帽包包」，是不是相當可愛呢？

在 Instagram 查看這則貼文 JW ANDERSON（@jw_anderson）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 9 日 上午 7:01 張貼

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