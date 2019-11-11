fb ig video ETtoday search mobile

連續41天抽獎！星巴克買一送一大放送 有手機就有機會

> >

▲▼ 星巴克買一送一 。（圖／取自官方粉絲團）

▲星巴克連續41天開放民眾抽買一送一 。（圖／取自官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

今天過完光棍節，準備迎接耶誕節慶促銷！星巴克支援iSharing大放送，11／15當天推出好友分享日，相同飲品買一送一，且從11／15至12／25一共41天，在台北時代百貨門市戶外廣場用手機掃描QRCODE，還可獲得隨機飲料優惠券，可能抽中買一送一、第二杯半價等好康。

星巴克買一送一年末大放送，今天首度搭配愛Sharing活動，推出數位體驗，民眾只要至統一時代百貨戶外廣場，找到互動螢幕，出示出示手機掃描QRCODE，可獲得隨機飲料優惠券，內有買一送一、第二杯半價、飲料免費升級等好康可抽。

每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束，但要注意兌換時間僅限每天下午4點至晚上8點，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

而伯朗咖啡館今（11／11）特定門市推出飲品買一送一優惠，咖啡豆、沖泡類飲品在月底前也推買一送一促銷，在門市消費滿1,000元還有桌曆、筆記等贈品可拿；丹堤咖啡則在11／11當天上午11點起，出示粉絲頁po文圖，即可享有全系列飲品大杯以上買一送一。

cama則在光棍節當日凌晨0點起，推出一日限定原價150元的鎖香煎焙濾掛式咖啡、以及原價490元的鎖香煎焙咖啡豆均推買一送一優惠，消費滿1,200元加贈玻璃馬克杯。

星巴克則是在11／15當天推出好友分享日，不需兌換優惠券，從當天上午11點起至晚上8點止，購買任兩杯容量／口味／冰熱皆一致的飲料。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 光棍節, 伯朗, 丹堤, cama
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久

住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久

LINE傳「在嗎？」「嗯嗯」已是地雷關鍵字　5種NG行為認證網路白目

LINE傳「在嗎？」「嗯嗯」已是地雷關鍵字　5種NG行為認證網路白目

男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點

男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點

光棍節喝咖啡最划算！星巴克、伯朗買一送一 時間大公開 IU、金所炫都靠「濕敷」養肌！5個必知神技巧　小棕瓶、青春露超適合 一招變美／鄧紫棋狂推「最強保濕面膜」高CP值超便宜！敷完肌膚滑嫩又透亮 先搞懂男友才能讓他離不開　6個愛情長跑不變心的秘訣 迪士尼官方公佈12星座「反派角色」代表　固執愛嫉妒的壞皇后就是金牛 明明很年輕卻被叫阿姨？7個生活小習慣　讓皺紋、老化慢點找上你 求代購！「洋芋片指套」讓上班偷吃沒痕跡　不怕手油搞髒鍵盤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面