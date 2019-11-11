連續41天抽獎！星巴克買一送一大放送 有手機就有機會

▲星巴克連續41天開放民眾抽買一送一 。（圖／取自官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

今天過完光棍節，準備迎接耶誕節慶促銷！星巴克支援iSharing大放送，11／15當天推出好友分享日，相同飲品買一送一，且從11／15至12／25一共41天，在台北時代百貨門市戶外廣場用手機掃描QRCODE，還可獲得隨機飲料優惠券，可能抽中買一送一、第二杯半價等好康。

星巴克買一送一年末大放送，今天首度搭配愛Sharing活動，推出數位體驗，民眾只要至統一時代百貨戶外廣場，找到互動螢幕，出示出示手機掃描QRCODE，可獲得隨機飲料優惠券，內有買一送一、第二杯半價、飲料免費升級等好康可抽。

每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束，但要注意兌換時間僅限每天下午4點至晚上8點，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

而伯朗咖啡館今（11／11）特定門市推出飲品買一送一優惠，咖啡豆、沖泡類飲品在月底前也推買一送一促銷，在門市消費滿1,000元還有桌曆、筆記等贈品可拿；丹堤咖啡則在11／11當天上午11點起，出示粉絲頁po文圖，即可享有全系列飲品大杯以上買一送一。

cama則在光棍節當日凌晨0點起，推出一日限定原價150元的鎖香煎焙濾掛式咖啡、以及原價490元的鎖香煎焙咖啡豆均推買一送一優惠，消費滿1,200元加贈玻璃馬克杯。

星巴克則是在11／15當天推出好友分享日，不需兌換優惠券，從當天上午11點起至晚上8點止，購買任兩杯容量／口味／冰熱皆一致的飲料。