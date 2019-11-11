李棟旭、木村光希跨海挺VALENTINO高訂秀　閉幕插曲差點毀了吳宣儀的紗裙



▲VALENTINO在北京舉辦高訂秀，端出全新45套作品。（影／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

法國精品VALENTINO（范倫鐵諾）7日在北京盛大舉辦一系列活動，搭著三里屯旗艦店開幕，選在頤和園發表高級訂製北京系列，打造45套全新精湛之作。

▲VALENTINO在北京舉辦高級訂製大秀。（圖／品牌提供）



看得出來，為廣大中國市場，特地以北京為名，VALENTINO顯得相當重視該場活動，不只花費心力額外打造全新作品，更出動亞洲一線明星加持，南韓李棟旭、BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）、日本木村光希（Kōki）都是跨海相挺。此外，舒淇、秦嵐、劉詩詩、吳宣儀、張藝興、范丞丞等人都受邀擔任觀秀嘉賓，秀場星光熠熠。

▲（依序）韓星李棟旭、Rosé與創作總監Pierpaolo Piccioli、木村光希、舒淇、秦嵐、范丞丞、張藝興。（圖／品牌提供）



產後半年多的劉詩詩，穿著2020春夏系列湖水綠羽毛洋裝現身，被封為最仙氣代表；火箭少女吳宣儀也穿著繁星點點的黑紗洋裝登場，也是當晚值得注目的新生代女星。值得一提的是，超模杜鵑穿著最後一套銀色立體花卉作品上陣時，一度勾到吳宣儀的紗裙，當場讓她「凍結」不敢亂動，深怕勾壞動輒數十萬的紗質禮服。

▲（依序）劉詩詩、火箭少女成員吳宣儀、閉幕超模杜鵑。（圖／品牌提供）



VALENTINO以「Daydream追夢拾光」作為此次一系列活動的主軸，以高訂為首，有堅守品牌核心價值的用意，同時又用拾光暗喻擁抱新世代的傳統思維。

▲VALENTINO高級訂製北京系列以「Daydream追夢拾光」為題。（圖／品牌提供）



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在頤和園的傳統東風長廊下，VALENTINO端出引以為傲的工藝，揉和中式風格，經典的VALENTINO紅、黑、白、寶石綠、桃紅等在服裝上一字排開，並結合各式各樣的東風花卉，並飾以大量夢幻的大、小蝴蝶結，將這如夢似幻的系列化作真實。

▲秀場上除了有許多經典元素，如紅色、蝴蝶結等，也融入了中國式的東風花卉等。（圖／品牌提供）