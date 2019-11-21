你不知道的蜂蜜3大超狂功效！可以解酒還能「塗抹皮膚」

編輯／Ann 圖／unsplash

依蜜源的不同，蜂蜜分為很多種，常常聽到的龍眼蜜、荔枝蜜、百花蜜，意即來自龍眼樹的花、荔枝樹的花、多種花蜜結合，香氣與口味各有特色。你最常怎麼使用蜂蜜呢？沾鬆餅還是泡蜂蜜檸檬水？其實蜂蜜的功效很少有人真的了解，它不僅能夠止咳、止痛，若是飲酒頭痛，睡前喝一湯匙還能有效解酒呢！



▼▼點圖超划算▼▼

▲彩花蜜台灣龍眼蜂蜜，原價NT$350，特價NT$288。點我購買。

# 有效潤肺止咳

秋冬之際，變天伴隨咳嗽是常有的跡象，蜂蜜能夠化解由於肺虛引起的咳嗽，可以直接食用，或是加入溫水沖泡都是不錯的方式。

# 消炎減輕水腫

很多人不知道，蜂蜜除了吃進肚子裡，其實還有促進傷口癒合的功效，將蜂蜜直接塗抹在皮膚上，能夠減輕水腫，同時達到消炎作用，所以家裡放著一罐蜂蜜，以備不時之需。

# 解酒緩頭痛

蜂蜜解酒可以在喝酒前，事先將蜂蜜塗抹至麵包上食用，大約20g左右就能減少人體對於酒精的吸收，達到解酒效果，或是在喝酒之後，飲用蜂蜜水都能緩解頭痛。

▲彩花蜜台灣龍眼蜂蜜，原價NT$350，特價NT$288。點我購買。

彩花蜜台灣龍眼蜂蜜以低溫濃縮技術，保持酵素活性與維生素之完整，留下好的成分，夏天適合以冰水沖泡加入檸檬汁，冬天則適合以溫水沖泡加入金桔汁，除了用法多元，其實龍眼蜂蜜的功效也相當豐富。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App