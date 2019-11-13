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健忘人必備！超薄USB完美收進鍵盤縫隙　帶到哪都記得、保證不弄丟

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編輯／Emily　圖／翻攝自yankodesign.com

USB不管是上班、上學都常常會用到，但小小體積拿來拿去，一不小心就會搞丟。不見雖然可以再買一個，但只存在裡面的重要資訊要是跟著消失就完蛋了。國外設計師針對這問題，設計了一款防止遺失的USB隨身碟，特殊造型讓它可以擺放在電腦鍵盤的縫隙中，再健忘都不會弄丟了！

▲防遺失USB。（圖／翻攝自yankodesign.com）

▲防遺失USB。（圖／翻攝自yankodesign.com）

這款防止遺失的USB叫做「Saint Antoine」，是由產品設計師Claire Pondard 和 Léa Pereyre所設計，薄薄的樹枝狀造型，讓它可以卡在電腦鍵盤的縫隙之間。USB突出的部分完全配合鍵盤間隔的形狀，放入縫隙後，可以像拼圖一樣完美的貼合，不怕掉出來。

▲防遺失USB。（圖／翻攝自yankodesign.com）

▲防遺失USB。（圖／翻攝自yankodesign.com）

▲防遺失USB。（圖／翻攝自yankodesign.com）

電腦鍵盤按鍵那麼多，每個位置的間隔形狀也不同。這款USB針對不同鍵盤位置，推出了14種造型，愛擺哪個位置都可以～顏色則有紅、白、綠、藍等五種顏色，簡單輕巧的外型方便攜帶，卡在鍵盤又不容易遺失，經常忘東忘西的人超級需要！可惜這個設計還處於構想階段，並沒有正式量產，希望未來能真的在市面上推出。

▲防遺失USB。（圖／翻攝自yankodesign.com）

▲防遺失USB。（圖／翻攝自yankodesign.com）

除了這個防止遺失USB，還有另一款也在發想階段的超方便隨身碟。由設計師Xingxu Chen、Prof.Shaoping Guan、Jing Yang所設計的One-Step USB，有一個像智慧手錶的介面，可以直接在上面觸控感應。選擇文件來傳送或列印不需要透過電腦，在隨身碟上面就可以完成操作，還具有指紋辨識功能，可防止資料外洩。同樣希望未來能有量產的一天～

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▲防遺失USB。（圖／翻攝自yankodesign.com）

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關鍵字：

usb, 隨身碟, 電腦, 鍵盤, 雜物, 小物
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