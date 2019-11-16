免濾鏡就有仙女光！美照神器「蛋形彩虹燈」看著都療癒～加碼5個超實用小技巧

編輯／JJ 圖／翻攝自www.poom.co.kr/

彩虹總是有讓人心情好起來的神奇力量，感覺所有事情都會像彩虹的出現一樣雨過天晴～相信大家都看過不少利用彩虹的光影製造出的質感畫面吧？其實這道彩虹光只要一台小小的機器就能投影呈現喔！尤其是在室內效果更佳，想拍出溫柔質感照片，用這台美照神器「彩虹燈」就對啦！

►化妝台也不能少了這個



原來在這些彩虹照背後就是這台「彩虹燈」的功勞，外型和手掌差不多大，不規則的橢圓狀好像一顆蛋一樣，非常可愛～只要裝上電池後打開開關，就能依照需求調整角度，上方A、B、C三顆按鈕還可以調整亮度、顏色跟鮮豔度喔～

▲體積嬌小，方便又可愛，真的是個非常實用的拍照小道具呢！

目前韓網上Poom有販售，售價約為235台幣，或是上各大平台上搜尋「彩虹燈」、「彩虹投影燈」都能夠輕鬆地買到喔！

以下順便教大家使用的小技巧：

＃美美自拍

韓妞們最喜歡利用彩虹燈自拍了，在昏暗的房間中，不論是把光打在臉上，還是當作背景陪襯，畫面都超唯美～

在 Instagram 查看這則貼文 앤쥬（@andjooinsta）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 14 日 上午 6:18 張貼

＃質感房間擺設

如果房間有特別得意的小角落，就為它拍張七彩照片紀念吧！

在 Instagram 查看這則貼文 Choi Seulgi（@frapp8044）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 19 日 上午 4:54 張貼

＃炫耀戰利品、收藏品

想要展示自己的收藏品、新買的戰利品，就派出彩虹燈為它們製造鎂光燈吧～

在 Instagram 查看這則貼文 컴포유 ComeForYou（@imgojay）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 31 日 上午 12:28 張貼

＃炫耀新指甲

在指甲上照上一道彩虹實在太美！在有陽光的地方也還是能顯色，別有一番風味～

＃跟家中的貓主子玩耍（小朋友也行）

貓奴們都知道主子最喜歡亮亮的、會動的東西，拿來當作貓咪的玩具有夠實用～小朋友也會覺得很有趣～

在 Instagram 查看這則貼文 HyeWon Lee（@designhw）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 23 日 上午 5:39 張貼

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