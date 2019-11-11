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新光三越秒殺耶誕月曆又來啦！萬元美妝品3千有找

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▲2019新光三越耶誕倒數月曆，11／15在APP上開賣。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

去年耶誕檔期開賣的新光三越耶誕倒數月曆，700盒一開賣不到10分鐘全搶光，平均1秒賣出1.6個，今年再推第二彈，從24個品牌增加到37個，總價值從9,600元起跳，將在11／15上午10點起在App開賣，限量1700盒，售價2,580元便可買到價值近萬元美妝品。

▲2019新光三越耶誕倒數月曆。（圖／記者蔡惠如攝）

時序邁入11月中，各美妝品牌也紛紛釋出近年美妝相當火紅的耶誕倒數月曆商品，新光三越以通路優勢，獨家集結37個美妝品牌，推出百貨專屬款「耶誕倒數月曆」，去年一推出大受歡迎，今年再推升級2.0版，將品牌數從24個增加到37個，且每個月曆中還有「標準配備」商品-Dior超完美持久氣墊粉餅，單價就要2,200元。

▲2019新光三越耶誕倒數月曆。（圖／記者蔡惠如攝）

2019年款「星空許願倒數月曆」內含商品包括妝前保養、美妝、洗卸、香氛等個品牌經典暢銷商品，包括品木宣言Dr.WEIL青春無敵健康光潤機能水、Paul & Joe貓咪護唇膏、3INA超印色染唇釉、肌膚之鑰精質乳霜等，單價約430元至900元不等。

▲2019新光三越耶誕倒數月曆。（圖／記者蔡惠如攝）

新光三越表示，今年除把Dior氣墊粉餅列為標配之外，每盒也增加正貨比例，去年每盒正貨約為1至2個，今年正貨比例調整為2至3個，且全台各店都有鋪貨，民眾可在11／15當天上午10點起至新光三越App上搶貨，限量1300盒，搶到後再到店取貨即可；新光三越美妝平台「美麗台」也同時開賣，限量400盒。

關鍵字：

新光三越, 耶誕, 聖誕, 月曆, 美妝, 星空許願倒數月曆
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