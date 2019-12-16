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根本氣質代名詞！5種「豆沙色」美甲範本流露溫柔女人味，快奉上雙手預約美甲師

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編輯／JJ

「豆沙色」除了在美妝品、唇膏中是大勢，在美甲中更是適合每個女孩！豆沙色是最能襯托出女人溫柔氣質的色系，從深一點到淺一點色卡上的選擇很多，和別的顏色互相搭配也很適合～加上美甲的款式變化相當多，想在今年入冬之際來款充滿女人味的「豆沙色」美甲，不妨參考看看以下幾款，馬上跟美甲師預約！

►女神的美麗秘密

＃極簡單色風

喜歡低調簡約的女孩們，選擇一款單色豆沙色就能氣質爆棚！其實就算是單色也能不單調，除了最一般的單色指甲油，也可以請美甲師挑選裡頭有星砂亮粉的款式，看起來特別亮眼，或是選擇漸層、貓眼款式，也能在指尖展現質感細節～

▲豆沙色美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲豆沙色美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／IG帳號@ansha_nails授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲豆沙色美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書@范范范小佳）

＃深淺「豆沙色」搭配

淺豆沙色較為粉嫩少女，深豆沙色則有濃濃深秋感，是個巨顯白的顏色！在十指之間相間搭配，不張揚的低調卻也充滿巧思，不想太顯眼又想有點變化可以嘗試看看～

▲豆沙色美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲豆沙色美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲豆沙色美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書@annie的時尚筆記、@露露、、@Mental吃吃笑）

＃白色跳色搭配

溫柔的豆沙色與白色搭配最好看了！能夠營造一種奢華氣質感，善用色塊、幾何，也能很俏皮、可愛～

▲豆沙色美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲豆沙美甲。（圖／IG授權）

▲（圖／IG帳號@ansha_nails授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

＃優雅玫瑰花圖案

豆沙色與花卉圖案相當合拍，當中許多女孩們最喜歡的就是玫瑰，把一朵玫瑰放在指尖，感覺增添了些女人味，自己時不時也會忍不住欣賞。

▲豆沙色美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書@美甲ins）

＃乾淨透明感

美甲的變化相當多，這種透明感十足的渲染、漸層，給人一種清新脫俗之感，乾乾淨淨、晶瑩剔透，特別適合手很白皙的女孩們。

▲豆沙色美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲豆沙色美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書@DDD是我-、CHIC ELEGANT & LOVE）

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關鍵字：

美甲, 豆沙色, 秋冬, 光療
fashion.net

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