fb ig video ETtoday search mobile

HOT・Stuff／「泰迪熊毛毛包」好暖心　香奈兒、LV都來放火

> >

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝官網）

▲今年秋冬絕對要入手一款「泰迪熊毛毛包」。

記者張妤瑄／台北報導　圖／翻攝CHANEL、LV官網、侯佩岑IG

即將步入秋冬，各大精品也陸續將新貨上架，綜觀本季趨勢，不可或缺的就是「泰迪熊毛毛包」，毛絨絨的材質，能在冬天暖手又暖心。沒有一個暖男在旁陪伴，起碼要入手一個暖心包！當背上身時，立刻被幸福感包圍，有什麼比這更暖的事呢？

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝官網）

▲香奈兒手把口蓋包，售價NT$147,800元。

香奈兒（CHANEL）、LV（LOUIS VUITTON，路易威登）秋冬也上架毛毛材質包款，從依舊「蝦趴」的腰包到百搭側背小包通通有，異材質拼接的設計，讓這些泰迪熊毛毛包依舊保有香奈兒、LV的經典模樣，但又能透過新穎的材質找到「溫度」，可愛滿點的風格，更讓經典雙C、LV Logo更加年輕。

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝官網）

▲香奈兒購物包，售價NT$218,600元。

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝官網）

▲LV ONTHEGO提包，售價NT$165,000元。

小包夯了許多年，輕便易攜帶的特性，如今仍是許多女性首選，先前侯佩岑也入手黑色拼接泰迪熊毛毛翻蓋小包，經典又暖心的特色，很快就擄獲女明星的心，而這款也是目前香奈兒專賣店櫥窗主打款，確實很夯。

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝官網）

▲▼侯佩岑CHANEL 。（圖／翻攝侯佩岑IG）

▲香奈兒口蓋包，售價NT$153,700元，連侯佩岑都入手。

愛上腰包的潮人們，LV、香奈兒風格各異，前者走經典腰包輪廓，休閒又運動；後者則為小型方正翻蓋包，繫上腰間優雅又有女人味。若真的要從中選一款入手，確實會讓人陷入選擇困難症。

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝官網）

▲LV Monogram腰包，售價NT$126,000元。

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝官網）

▲香奈兒雙C Logo腰包，售價NT$122,200元。

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝官網）

▲香奈兒腰包，售價NT$120,500元。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

經典的輪廓與設計，添加了新鮮的材質，讓整體散發不同的味道，是新貨最有趣的地方，比如說紅了幾十年的Speedy、新世代的Twist，在這個秋冬，通通穿上「泰迪熊毛毛」外衣，暖意滿點的設計，也很有讓粉絲們生火的實力。

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝官網）

▲LV SPEEDY BANDOULIÈRE 25，售價NT$121,000元。

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝官網）

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝官網）

▲LV TWIST MM，售價NT$143,000元。

關鍵字：

HOT・Stuff, HOTStuff, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, CHANEL, 香奈兒, 毛毛包, 泰迪熊毛毛包, 腰包
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

虐出「川字腹肌」只需三招　無時無刻都能練，還能養出緊實蜜桃臀

虐出「川字腹肌」只需三招　無時無刻都能練，還能養出緊實蜜桃臀

連續41天抽獎！星巴克買一送一大放送 有手機就有機會

連續41天抽獎！星巴克買一送一大放送 有手機就有機會

喝咖啡竟有效燃脂助減肥！5個必知關鍵：喝對時間才有用

喝咖啡竟有效燃脂助減肥！5個必知關鍵：喝對時間才有用

12星座最讓旁人傻眼的誇張行徑　金牛花錢速度你跟不上、天蠍突然就失蹤 總在感情中重蹈覆轍？　選一種水果，預言你的戀愛習性 光棍節喝咖啡最划算！星巴克、伯朗買一送一 時間大公開 teamLab無界美術館上海開幕　獨家擁有最大規模的《呼應燈森林》 不知不覺「小腹消失了」！　點對菜單緩解腹脹、水腫身材 金魚腦不笨！研究證實：忘東忘西的人，其實是天才 喜歡不敢表白？用4個專家認證的動作暗示　「歪頭」吸引男生主動靠近

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面