HOT・Stuff／「泰迪熊毛毛包」好暖心　香奈兒、LV都來放火

▲今年秋冬絕對要入手一款「泰迪熊毛毛包」。



記者張妤瑄／台北報導 圖／翻攝CHANEL、LV官網、侯佩岑IG

即將步入秋冬，各大精品也陸續將新貨上架，綜觀本季趨勢，不可或缺的就是「泰迪熊毛毛包」，毛絨絨的材質，能在冬天暖手又暖心。沒有一個暖男在旁陪伴，起碼要入手一個暖心包！當背上身時，立刻被幸福感包圍，有什麼比這更暖的事呢？

▲香奈兒手把口蓋包，售價NT$147,800元。



香奈兒（CHANEL）、LV（LOUIS VUITTON，路易威登）秋冬也上架毛毛材質包款，從依舊「蝦趴」的腰包到百搭側背小包通通有，異材質拼接的設計，讓這些泰迪熊毛毛包依舊保有香奈兒、LV的經典模樣，但又能透過新穎的材質找到「溫度」，可愛滿點的風格，更讓經典雙C、LV Logo更加年輕。

▲香奈兒購物包，售價NT$218,600元。



▲LV ONTHEGO提包，售價NT$165,000元。



小包夯了許多年，輕便易攜帶的特性，如今仍是許多女性首選，先前侯佩岑也入手黑色拼接泰迪熊毛毛翻蓋小包，經典又暖心的特色，很快就擄獲女明星的心，而這款也是目前香奈兒專賣店櫥窗主打款，確實很夯。

▲香奈兒口蓋包，售價NT$153,700元，連侯佩岑都入手。



愛上腰包的潮人們，LV、香奈兒風格各異，前者走經典腰包輪廓，休閒又運動；後者則為小型方正翻蓋包，繫上腰間優雅又有女人味。若真的要從中選一款入手，確實會讓人陷入選擇困難症。

▲LV Monogram腰包，售價NT$126,000元。



▲香奈兒雙C Logo腰包，售價NT$122,200元。



▲香奈兒腰包，售價NT$120,500元。



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經典的輪廓與設計，添加了新鮮的材質，讓整體散發不同的味道，是新貨最有趣的地方，比如說紅了幾十年的Speedy、新世代的Twist，在這個秋冬，通通穿上「泰迪熊毛毛」外衣，暖意滿點的設計，也很有讓粉絲們生火的實力。

▲LV SPEEDY BANDOULIÈRE 25，售價NT$121,000元。



▲LV TWIST MM，售價NT$143,000元。