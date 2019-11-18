愛黛兒變瘦是為兒子！只花6個月甩肉19公斤的健身菜單公開

英國歌后愛黛兒（Adele）在銀幕前一直以來都是給人肉肉的印象，而她自己也曾說過：「我是一名歌手，又不是雜誌上的模特兒，我是為了耳朵所做音樂，而不是為了眼睛！」率性的她從來都不覺得胖瘦這件事很重要，她更表示如果哪天她變瘦，絕對不是為了當女明星好看！

而最近愛黛兒（Adele）瘦身有成的火辣照片，在網上傳炸了～向來低調的她，在宣布和前夫離婚後，就幾乎是消失在螢光幕前，要不是拜饒舌歌手德瑞克（Aubrey Drake Graham）的生日派對所賜，我們根本看不到那麼辣的愛黛兒（Adele）呀～

愛黛兒（Adele）因為參加好友的生日，而在現場拍下了照片發上社群，才讓大家發現愛黛兒（Adele）也變太瘦了吧！減肥成功的她，整個人辣到不行，跟之前的形象完全不一樣．

而愛黛兒（Adele）的粉絲更可愛，更直接把變瘦前後的照片做對比，但有部分網友分享瘦下來的愛黛兒（Adele）怎麼長得有點像女神卡卡Lady Gaga～

愛黛兒成功的在6個月內瘦了19公斤，她的減肥方式更引起網友們的熱烈討論，快點讓我們一起來看看愛黛兒到底是怎麼減肥的！

每週鍛煉3次

愛黛兒曾說過自己永遠不會成為健身房的粉絲，為了兒子才開始非常注重身體健康，若要身體健康就必須運動，因此愛黛兒在私人健身教練Joe Wicks的指導下培養每週運動鍛鍊3次的運動習慣．

愛黛兒的健身菜單：有氧運動

愛黛兒每次會花一個小時做有氧運動，做有氧運動的好處呢，就是能幫助肌肉更有效的運用脂肪，當能量的來源，並且提升燃燒脂肪的速度．

愛黛兒的健身菜單：循環式訓練﻿﻿

除了有氧運動外，愛黛兒也會輪替做循環式訓練來健身，循環式訓練主要是使用肌力訓練來提升能量代謝，將身體各個部位的小訓練都組合在一起，每組小訓練間有短暫休息的空檔，以達到全身性的運動．

像是開合跳、靠牆深蹲、伏地挺身、核心訓練、登階、深蹲、體撐、棒式...等，都可以當作循環式訓練中的運動．

愛黛兒的健身菜單：進階版的皮拉提斯

進階版的皮拉提斯reformer可說是愛黛兒最著迷的鍛鍊方式，她的私人健身教練分享，因為這個運動對愛黛兒的減肥非常有效果，因此愛黛兒會花很多時間利用reformer來鍛鍊．

Pilates reformer是一款運動的器械，從簡單的伸展至高難度的跳躍動作，都可以在上面完成，能有效鍛練到身體各個部位。皮拉提斯Pilates reformer而是有不同重量的彈簧，透過不同的設定，來讓彈簧產生的阻力最接近肌肉的收縮原理，最能有效率的訓練肌肉。

而愛黛兒的健身教練也分享，在訓練的時候，他會盡可能的鼓勵愛黛兒多吃植物性食物，像是羽衣甘藍和蕎麥，因為這些食物能抑制食慾並激活人體的「瘦基因」，讓減肥的效果更明顯．

激瘦飲食法的追隨者

愛黛兒其實一直都是激瘦飲食法（Sirtfood）的追隨者飲食，其飲食的方式就是要吃有益健康，低熱量的食物以及大量的蛋白質、水果和綠色果汁，並允許妳在休息日可以吃黑巧克力和紅酒。

至於何謂激瘦食物 (Sirt food)」其實是指芹菜、紅洋蔥、藍莓、蘋果、柑橘類水果、薑黃、黃豆、蕎麥、羽衣甘藍、紅酒，以及可可含量達85% 以上黑巧克力等等，將這些「激瘦食物」打成蔬果汁飲用，加上一餐以「激瘦食物」為主的正餐進食。

不過像所有的減肥飲食一樣，激瘦飲食最好作為短期減肥時比較適合，但這不是一個最適合長期飲食的方法，若有更多的疑問也可以在嘗試前詢問營養師及相關專業人士．

戒糖跟飲料

愛黛兒說她以前每天都至少要喝十杯茶，然後每杯茶裡放兩個糖，但現在她不喝了之後，發現自已的精力比以往任何時候都多。

而除了10杯含糖茶，愛黛兒也為了身體健康並告別了酒精、香煙、咖啡，以及所有辛辣的食物．

就像愛黛兒說的：「以前我只會流淚，但現在我會流汗」，她變瘦是因為真的很想要身體健康，並為自己的兒子樹立好榜樣，而且當你感覺自己身體狀況和整個人很好的時候，那個感覺真的讓人感到非常舒服呀....

文／柯夢波丹 圖／GETTY、ADELETTES INS

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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