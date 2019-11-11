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蔡依林連身潛水衣穿上舞台　自備「如來神掌」玩抱抱

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▲▼蔡依林。（圖／翻攝蔡依林粉絲專頁）

▲蔡依林在雙11晚會上，穿了「如來神掌」圍巾出來。（圖／翻攝蔡依林粉絲專頁）

記者張妤瑄／台北報導

蔡依林受邀參加湖南衛視雙11晚會，她穿大陸設計師CHEN PENG（陳鵬）連身潛水衣搭配「如來神掌」羽絨圍巾，有趣地呼應雙11搶購風潮，「四手搶貨」更加快、狠、準，相當幽默。

▲▼蔡依林。（圖／翻攝蔡依林粉絲專頁）

▲蔡依林穿連身潛水衣上陣，展示完美身形。（圖／翻攝蔡依林粉絲專頁）

蔡依林穿連身潛水衣，再一次將令人驕傲的零贅肉身材通通展示出來。雖然全身包緊緊，但胸、腰、臀曲線相當完美，只有姊可以Hold住，且蔡依林還幽自己一默，表明「拯救海豚，讓我來好嗎？＃旱鴨子的夢想」，讓粉絲們喊話「海豚真幸運」、「想當海豚」，只求有與蔡依林近距離接觸的機會。

▲▼蔡依林。（圖／翻攝蔡依林粉絲專頁）

▲蔡依林相當幽默，表示要穿這身潛水裝去就海豚。（圖／翻攝蔡依林粉絲專頁）

Jolin這身穿搭更吸睛的重點是「如來神掌」羽絨圍巾，該款是大陸設計師陳鵬同名品牌CHEN PENG的經典款，陳鵬擅長在羽絨材質上玩變化，巨大的廓形更是招牌，擄獲天后芳心的這款是2019秋冬秀款，超大巨手超有記憶點，也非常有趣。

▲▼蔡依林。（圖／翻攝蔡依林粉絲專頁）

▲蔡依林想拯救海豚，讓粉絲們紛紛想搶當海豚。（圖／翻攝蔡依林粉絲專頁）

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蔡依林穿上後也幽默的自己玩「抱抱」，呼應光棍節，單身也沒關心，自己擁抱自己，也能活出像天后一般的美麗人生。

▲▼蔡依林。（圖／翻攝蔡依林粉絲專頁）

▲▼蔡依林。（圖／翻攝蔡依林粉絲專頁）

▲蔡依林用「如來神掌」羽絨圍巾自己抱抱。（圖／翻攝蔡依林粉絲專頁）

關鍵字：

Jolin, 蔡依林, Chen Peng, Stuart Weitzman, 陳鵬, 時尚穿搭
fashion.net

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