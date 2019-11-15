可口可樂進軍氣泡水市場！8種特殊風味　雙色水果包裝想收藏

編輯／Emily 圖／翻攝自coca-colacompany.com

可口可樂即將推出全新的氣泡水品牌AHA，這是他們相隔十多年開發的新旗下品牌。選擇了現在流行的氣泡水做為AHA的主要產品，總共有8種特殊風味，搭配活潑鮮艷的包裝，想要吸引年輕族群的注意。預計明年3月會在北美地區上市，愛喝氣泡水的話可以先期待了。

AHA氣泡水是罐裝，預計推出8種口味，是從800種可能的風味中挑選，再經過50多種組合、調配之後，精挑細選出來的。8款口味分別是萊姆+西瓜、蘋果+薑、草莓+小黃瓜、藍莓+石榴、柳橙+葡萄柚、桃子+蜂蜜，另外兩款是有含咖啡因的黑櫻桃+咖啡以及柑橘+綠茶。有可口可樂的品牌保證，飲料口感應該不會讓人失望～

隨著近年來大家對健康越來越注意，糖份高的碳酸飲料已經漸漸不受消費者青睞，零卡路里的氣泡水喝起來清爽沒負擔，近年來也就成為新的流行趨勢。因此可口可樂也將積極投入這個市場，他們過去曾推出過的Dasani氣泡水，未來將會被新品牌AHA取代。

可口可樂的競爭品牌百事可樂也沒放過氣泡水市場，在去年就推出了氣泡水品牌bubly。這款氣泡水有草莓、橘子、芒果…多種水果風味，外包裝顏色鮮豔，搭配俏皮可愛的文字，好喝又好玩，常被拍照分享到社群網路上。

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在 Instagram 查看這則貼文 bubly sparkling water（@bublywater）分享的貼文 於 PDT 2019 年 11月 月 2 日 下午 3:09 張貼

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