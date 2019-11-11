把心碎穿在身上　義大利潮牌MSGM登台耍幽默

▲MSGM正式登台，於微風信義開設首間專賣店。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

義大利高端潮流品牌MSGM創立10周年，正式進軍台灣，於微風信義店開設全台首家專賣店，呈現完整的男、女裝系列，從今日示範的模特兒可領略秋冬必敗單品，男生就選靈感源自賽車發動引擎的火焰紋，而女生必備搶眼的愛心服裝，細看有些心是破碎的，反映出充滿幽默感的品牌精神。

▲女模特兒穿愛心蝴蝶結洋裝33,800元、白色休閒鞋19,800元、黑色M字圓筒包17,300元，男模特兒穿火焰圖騰黑色丹寧外套26,800元、火焰圖騰短袖襯衫14,800元、黑色破壞處理牛仔褲12,800元。（圖／品牌提供，以下同）

▲模特兒示範心碎西裝外套31,800元、灰色細格紋短裙15,800元。

時尚迷對於MSGM Logo衛衣肯定不陌生，但除了Logo外，品牌擅長結合印花、蝴蝶結、流蘇等元素，重新組合出新意。本季以電影的視角詮釋服裝，例如布滿心形的單品細看竟有心碎的圖案，或為看似乖乖牌的襯衫輪廓裝飾豹紋、流蘇元素，粉色底的蛇紋印花外套或裙子也超搶眼。

▲女生蛇紋印花外套（左）32,800元，Logo長版洋裝10,800元。

▲MSGM女生白色運動鞋（左）19,800元，女生桃色膠底休閒鞋21,800。

男士系列靈感則源自賽車文化，出現大量的火焰印花來自發動的引擎，針織衫繡有「More Speed」、短袖上衣與帽子則有「Turbo」字樣。配件系列的鞋也有看頭，推出MSGM與Fila聯名的運動鞋，而男、女包款依然是Logo當道，讓時尚迷一眼就能認出。

▲MSGM黑色logo後背包（左）8,880元，MSGM x Fila白色運動鞋14,500元。

▲MSGM紅色Logo斜背包（左）16,300元，黑色M字圓筒包17,300元。