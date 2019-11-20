當朋友比情人更好的3大星座！射手渴望自由、天秤異性緣破表

編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash

朋友和情人的身份大不同，即便是一帆風順的友誼，也並非代表能成為合適的戀人，以為能夠相愛卻發現越來越矛盾，還不如退回朋友關係，現在就公開，以下星座寧可當朋友，也不要當情人！

射手座

射手座天生愛好自由，剛開始認識時，絕對是一個很合的來的朋友，因為射手習慣把第一順位給摯友，有什麼好康的也不會吝嗇藏著，愛面子的他們不願背負馬子狗的封號，所以種種因素造就了射手把時間都留給朋友，成為他們的情人勢必要懂得犧牲取捨，只能說寧可當朋友也不要當戀人。

水瓶座

水瓶座像是風一樣的個性，並非人人能夠掌握，不過水瓶對於朋友絕對是仗義執言，也會有求必應，當他們的朋友一旦走心就會是一輩子的，但是換個身份，若是水瓶的另一半可就不一樣了，水瓶天生對於戀人的容忍度就較低，會有既定印象，認為對於親近的人不需要隱藏自我，所以反而會露出性格上的缺點，讓戀人又愛又恨。

天秤座

天秤座天生的異性緣極佳，要束縛他們的心本身就不易，當朋友可以盡情享受曖昧時的酸甜，不過當了情人，就要適時的調整心態，因為天秤並不會為了另一半去犧牲朋友，在他們價值觀中，戀人依舊是獨立的個體，所以要當天秤的情人，要懂得在兩人關係中取得平衡。

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